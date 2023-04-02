الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

إمساكية رمضان 2023 القاهرة ودعاء الافطار للصائم

شهر رمضان
شهر رمضان

تحدد إمساكية رمضان 2023 مواعيد الصلاة في شهر رمضان والتي تختلف من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، ويهتم المسلمون بمتابعة مواعيد الصلاة لإقامتها في مواعيدها ، لذا تعرض “الدستور” في التقرير التالي امساكية رمضان 2023 ودعاء الإفطار للصائم.

إمساكية رمضان القاهرة  2023 

يومالهجريالميلاديالامساكالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الأحد11 رمضان 2 أبريل4:054:155:4411:593:306:147:33
الاثنين12 رمضان 3 أبريل4:044:145:4311:583:306:157:33
الثلاثاء13 رمضان 4 أبريل4:034:135:4111:583:306:157:34
الأربعاء14 رمضان 5 أبريل4:014:115:4011:583:306:167:35
الخميس15 رمضان 6 أبريل4:004:105:3911:583:306:177:36
الجمعة16 رمضان 7 أبريل3:594:095:3811:573:306:177:36
السبت17 رمضان 8 أبريل3:574:075:3711:573:306:187:37
الأحد18 رمضان 9 أبريل3:564:065:3511:573:306:187:38
الإثنين19 رمضان 10 أبريل3:554:055:3411:563:306:197:39
الثلاثاء20 رمضان 11 أبريل3:534:035:3311:563:306:207:40
الأربعاء21 رمضان 12 أبريل3:524:025:3211:563:306:207:40
الخميس22 رمضان 13 أبريل3:514:015:3111:563:306:217:41
الجمعة23 رمضان 14 أبريل3:493:595:3011:553:306:217:42
السبت24 رمضان 15 أبريل3:483:585:2911:553:306:227:43
الأحد25 رمضان 16 أبريل3:473:575:2811:553:306:237:44
الإثنين26 رمضان 17 أبريل3:453:555:2611:553:306:237:44
الثلاثاء27 رمضان 18 أبريل3:443:545:2511:543:306:247:45
الأربعاء28 رمضان 19 أبريل3:433:535:2411:543:306:257:46
الخميس29 رمضان 20 أبريل3:413:515:2311:543:306:257:47

موعد أذان المغرب اليوم 11 رمضان 2023 ومواقيت الصلاة في المحافظات

دعاء الإفطار للصائم 

دعاء الإفطار للصائم مستجاب، فكما جاءت بالسيرة النبوية قال صل الله عليه وسلم  ثلاثة لا تُرَد دعوتهم  الصائم حتى يُفطِر” رواه بن ماجة، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: “للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة” فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر، دعا أهله وولده ودعا بهم

دعاء الإفطار للصائم هو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصةً أنه كان إذا أفطر قال: “اللهم لكَ صُمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله”؛ رواه أبو داود.

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دعاء قبل الإفطار ودعاء اليوم الحادي عشر من رمضان

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دعاء اليوم الحادى عشر من شهر رمضان 2023

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