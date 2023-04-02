إمساكية رمضان 2023 القاهرة ودعاء الافطار للصائم

تحدد إمساكية رمضان 2023 مواعيد الصلاة في شهر رمضان والتي تختلف من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، ويهتم المسلمون بمتابعة مواعيد الصلاة لإقامتها في مواعيدها ، لذا تعرض “الدستور” في التقرير التالي امساكية رمضان 2023 ودعاء الإفطار للصائم.

إمساكية رمضان القاهرة 2023

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الأحد 11 رمضان 2 أبريل 4:05 4:15 5:44 11:59 3:30 6:14 7:33 الاثنين 12 رمضان 3 أبريل 4:04 4:14 5:43 11:58 3:30 6:15 7:33 الثلاثاء 13 رمضان 4 أبريل 4:03 4:13 5:41 11:58 3:30 6:15 7:34 الأربعاء 14 رمضان 5 أبريل 4:01 4:11 5:40 11:58 3:30 6:16 7:35 الخميس 15 رمضان 6 أبريل 4:00 4:10 5:39 11:58 3:30 6:17 7:36 الجمعة 16 رمضان 7 أبريل 3:59 4:09 5:38 11:57 3:30 6:17 7:36 السبت 17 رمضان 8 أبريل 3:57 4:07 5:37 11:57 3:30 6:18 7:37 الأحد 18 رمضان 9 أبريل 3:56 4:06 5:35 11:57 3:30 6:18 7:38 الإثنين 19 رمضان 10 أبريل 3:55 4:05 5:34 11:56 3:30 6:19 7:39 الثلاثاء 20 رمضان 11 أبريل 3:53 4:03 5:33 11:56 3:30 6:20 7:40 الأربعاء 21 رمضان 12 أبريل 3:52 4:02 5:32 11:56 3:30 6:20 7:40 الخميس 22 رمضان 13 أبريل 3:51 4:01 5:31 11:56 3:30 6:21 7:41 الجمعة 23 رمضان 14 أبريل 3:49 3:59 5:30 11:55 3:30 6:21 7:42 السبت 24 رمضان 15 أبريل 3:48 3:58 5:29 11:55 3:30 6:22 7:43 الأحد 25 رمضان 16 أبريل 3:47 3:57 5:28 11:55 3:30 6:23 7:44 الإثنين 26 رمضان 17 أبريل 3:45 3:55 5:26 11:55 3:30 6:23 7:44 الثلاثاء 27 رمضان 18 أبريل 3:44 3:54 5:25 11:54 3:30 6:24 7:45 الأربعاء 28 رمضان 19 أبريل 3:43 3:53 5:24 11:54 3:30 6:25 7:46 الخميس 29 رمضان 20 أبريل 3:41 3:51 5:23 11:54 3:30 6:25 7:47

دعاء الإفطار للصائم

دعاء الإفطار للصائم مستجاب، فكما جاءت بالسيرة النبوية قال صل الله عليه وسلم ثلاثة لا تُرَد دعوتهم الصائم حتى يُفطِر” رواه بن ماجة، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: “للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة” فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر، دعا أهله وولده ودعا بهم

دعاء الإفطار للصائم هو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصةً أنه كان إذا أفطر قال: “اللهم لكَ صُمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله”؛ رواه أبو داود.