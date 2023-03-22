الأربعاء 22 مارس 2023
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إمساكية رمضان 2023 pdf| وأبرز الأدعية المستجابة في شهر الصيام

رمضان
رمضان

تصدرت إمساكية رمضان 2023 pdf مؤشرات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي استعدادًا لحلول شهر رمضان الكريم، وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لذلك نرصد لكم في السطور التالية امساكية رمضان 2023 pdf، وأبرز الأدعية المستجابه بحلول شهر رمضان.

إمساكية رمضان 2023 pdf 

وتزامناً مع استعداد المسلمين لقدوم شهر رمضان 2023، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية امساكية رمضان 2023 وأدعية مستجابه بحلول رمضان 2023.

وفي وقت سابق، أعلن أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدليل الفلكي للعام الهجري 1444، وهذا الدليل يشمل إمساكية شهر رمضان الكريم، والتي تعبر عن كافة التفاصيل اليومية للشهر الكريم، بدايةً من أيام الأسبوع، بتواريخه الهجرية والميلادية، وحتى تحديد توقيتات رفع الأذان من الفجر وحتى العشاء.

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أبرز الأدعية المستجابه بحلول شهر رمضان 2023

  • أشهدك يا الله أنك سبحانك أكرمتني وسترتني وأعطيتني من فضلك الواسع، وأنعمت عليّ بكرمك وجودك.
  • اَللّهُمَّ اجْعَلني فيهِ مِنَ المُتَوَكِلينَ عَلَيْكَ، وَاجْعَلني فيهِ مِنَ الفائِزينَ لَدَيْكَ، وَاجعَلني فيه مِنَ المُقَرَّبينَ اِليكَ بِاِحْسانِكَ يا غايَةَ الطّالبينَ.
  • اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلَيَّ الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلَيَّ الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَيَّ سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ.
  • اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نومه الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنِ المُجرِمينَ.
  • اللهم إني استقبل شهر رمضان المبارك، أن تدعوا محمد وآل محمد كما دعوت إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، أنتم مجيدون ومجدون لنا في ما أنتم حفظكم كرامتك، والتزمنا بما طلبته من الناس من المبالغة في طاعتكم، ووضعنا في أنظمة من يستحقون أعلى رحمتكم.
  • اللهم هب لي في رمضان اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير، وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
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