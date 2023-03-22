الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تطبق من اليوم.. مواعيد غلق المحلات خلال شهر رمضان 2023

غلق المحلات
غلق المحلات

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن مواعيد غلق المحلات خلال شهر رمضان، بالتزامن مع إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان 2023، وهو الخميس الموافق 23 مارس، ومن المقرر تطبيقها اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس الجاري.

 

من جانبه، أعلن مجلس الوزراء، عن موافقته على مشروع قرار المقدم من وزارة التنمية المحلية، ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريا.

 

مواعيد غلق المحلات خلال شهر رمضان 2023

ونص مشروع القرار على أن يجري بدء العمل بتلك المواعيد، والالتزام بمواعيد غلق المولات التجارية اعتبارًا من غدًا الأربعاء الموافق 22 مارس 2023، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، ووجّه رئيس الوزراء باستكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا القرار.

 

مواعيد غلق المحلات في رمضان 2023:

تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1444 هجريًا، يوميًا من الساعة 2.00 صباحا، مع استمرار خدمة "التيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

تلتزم مختلف محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة 10.00 مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

 

كما نص مشروع القرار الخاص بمواعيد المحلات في رمضان، على أنه استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020م.

 

نص مشروع القرار على ألا تخضع للمواعيد المشار إليها:

  • محال البقالة.
  • السوبر ماركت.
  • المخابز.
  • الأفران.

هذا وتختلف مواعيد العمل فى بعض المؤسسات فى شهر رمضان عن مواعيد العمل الرسمية فى باقي شهور السنة، وذلك لمراعاة العاملين وتخفيف ساعات العمل فى الصيام.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل «الكتيبة 101» لـ آسر ياسين وعمرو يوسف

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

وطبقا لقرارات العام الماضي، تم تخفيض ساعات العمل للعاملين حتي يتمكنوا من إنهاء مهاهم الوظيفية خلال ساعات العمل المقررة دزوه التقصير، وجاءت مواعيد عمل الموظفين فى شهر رمضان 2023 القطاع الحكومى من الساعة 9 صباحًا وتنتهي في تمام الساعة 2 مساءً حتى نهاية الشهر الكريم.

 

أما فيما يخص مواعيد عمل القطاع الخاص في شهر رمضان، فدائما القطاع يقوم بتقليل ساعة فقط ليصبح ساعات العمل 7 ساعات بدلا من 8 وذلك وفقا لظروف العمل وذلك بسبب عدم وجود أي مادة  في القانون تحدد عدد ساعات العمل في المنشآت الخاصة خلال شهر رمضان.

المحلات مواعيد غلق المحلات شهر رمضان مواعيد غلق المحلات في رمضان مجلس الوزراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 22-3-2023

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 22-3-2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-3-2023

تطبق من اليوم.. مواعيد غلق المحلات خلال شهر رمضان 2023

دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 22-3-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»