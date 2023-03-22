تطبق من اليوم.. مواعيد غلق المحلات خلال شهر رمضان 2023

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن مواعيد غلق المحلات خلال شهر رمضان، بالتزامن مع إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان 2023، وهو الخميس الموافق 23 مارس، ومن المقرر تطبيقها اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس الجاري.

من جانبه، أعلن مجلس الوزراء، عن موافقته على مشروع قرار المقدم من وزارة التنمية المحلية، ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريا.

مواعيد غلق المحلات خلال شهر رمضان 2023

ونص مشروع القرار على أن يجري بدء العمل بتلك المواعيد، والالتزام بمواعيد غلق المولات التجارية اعتبارًا من غدًا الأربعاء الموافق 22 مارس 2023، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، ووجّه رئيس الوزراء باستكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا القرار.

مواعيد غلق المحلات في رمضان 2023:

تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1444 هجريًا، يوميًا من الساعة 2.00 صباحا، مع استمرار خدمة "التيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.

تلتزم مختلف محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة 10.00 مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

كما نص مشروع القرار الخاص بمواعيد المحلات في رمضان، على أنه استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020م.

نص مشروع القرار على ألا تخضع للمواعيد المشار إليها:

محال البقالة.

السوبر ماركت.

المخابز.

الأفران.

هذا وتختلف مواعيد العمل فى بعض المؤسسات فى شهر رمضان عن مواعيد العمل الرسمية فى باقي شهور السنة، وذلك لمراعاة العاملين وتخفيف ساعات العمل فى الصيام.

وطبقا لقرارات العام الماضي، تم تخفيض ساعات العمل للعاملين حتي يتمكنوا من إنهاء مهاهم الوظيفية خلال ساعات العمل المقررة دزوه التقصير، وجاءت مواعيد عمل الموظفين فى شهر رمضان 2023 القطاع الحكومى من الساعة 9 صباحًا وتنتهي في تمام الساعة 2 مساءً حتى نهاية الشهر الكريم.

أما فيما يخص مواعيد عمل القطاع الخاص في شهر رمضان، فدائما القطاع يقوم بتقليل ساعة فقط ليصبح ساعات العمل 7 ساعات بدلا من 8 وذلك وفقا لظروف العمل وذلك بسبب عدم وجود أي مادة في القانون تحدد عدد ساعات العمل في المنشآت الخاصة خلال شهر رمضان.