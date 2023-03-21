إمساكية شهر رمضان 2023 pdf ومكتوب وعدد ساعات الصيام لأول 10 أيام

تصدرت مواعيد الصلاة في شهر رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام في أول أيام شهر رمضان الكريم 1444 قائمة بحث الكثير من المصريين خلال الساعات الماضية، لمعرفة الوقت الفاصل بين موعد أذان الفجر للإمساك عن الطعام والشراب، وحلول موعد أذان المغرب لبدء الإفطار.

عدد ساعات الصيام أول يوم رمضان 2023

أعلن معهد البحوث الفلكية في مصر، عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان الكريم2023 في مصر وجميع الدول العربية، بمتوسط 15 ساعة.

وبلغت عدد ساعات الصيام في مصر لأول أيام شهر رمضان 13 ساعة و59 دقيقة.

وحلت دولة جزر القمر في المرتبة الأولى لأقل الدول صيامًا في عدد الساعات بـ 12 ساعة و37 دقيقة خلال أول أيام شهر رمضان 2023، بينما حلت دولتي الجزائر وتونس كأكثر الدول العربية في عدد ساعات الصيام بواقع 15 ساعة و45 دقيقة لكل منها.

إمساكية شهر رمضان 2023 pdf

إمساكية شهر رمضان 2023 pdf

إمساكية شهر رمضان 2023 في مصر

أول يوم في شهر رمضان 1444 الموافق الخميس 23 مارس 2023

عدد ساعات الصيام: 13 ساعة و59 دقيقة.

مواقيت الصلاة: أذان المغرب 6:08، العشاء 7:26، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30.

ثاني أيام شهر رمضان 1444 الجمعة 24 مارس 2023

عدد ساعات الصيام: 14 ساعة و2 دقيقة.

مواقيت الصلاة: موعد أذان المغرب 6:09، العشاء 7:26، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30.

ثالث أيام شهر رمضان 1444 السبت 25 مارس 2023

عدد ساعات الصوم: 14 ساعة و3 دقائق.

مواقيت الصلاة: موعد أذان المغرب 6:09، العشاء 7:27، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:30.

رابع أيام شهر رمضان 1444 الأحد 26 مارس 2023

عدد ساعات الصيام: 14 ساعة و5 دقائق.

مواقيت الصلاة: المغرب 6:10، العشاء 7:28، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30.

خامس أيام شهر رمضان 1444 الموافق الإثنين 27 مارس 2023

عدد ساعات الصيام: 14 ساعة و7 دقائق.

مواقيت الصلاة: المغرب 6:10، العشاء 7:28، السحور 2:03، إمساك 4:03، الفجر 4:23، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30.

سادس أيام شهر رمضان 1444 الموافق الثلاثاء 28 مارس 2023

عدد ساعات الصيام: 14 ساعة و9 دقائق.

مواقيت الصلاة: المغرب 6:11، العشاء 7:29، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30.

سابع أيام شهر رمضان 1444 الموافق الأربعاء 29 مارس 2023

عدد ساعات الصيام: 14 ساعة و11 دقيقة.

مواقيت الصلاة: المغرب 6:12، العشاء 7:30، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:48، الظهر 12:00، العصر 3:30.

ثامن أيام شهر رمضان 1444 الموافق الخميس 30 مارس 2023

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و13 دقيقة.

مواقيت الصلاة: موعد أذان المغرب 6:12، العشاء 7:31، السحور 1:59، إمساك 3:59، موعد أدان الفجر 4:19، الشروق 5:47، الظهر 11:59، العصر 3:30.

تاسع أيام شهر رمضان 1444 الموافق الجمعة 31 مارس 2023

عدد ساعات الصوم 14 ساعة و15 دقيقة.

مواقيت الصلاة: موعد أذان المغرب 6:13، العشاء 7:31، السحور 1:58، إمساك 3:58، موعد أذان الفجر 4:18، الشروق 5:46، الظهر 11:59، العصر 3:30.

عاشر أيام شهر رمضان 1444 الموافق السبت 1 أبريل 2023

عدد ساعات الصوم: 14 ساعة و16 دقيقة.

مواقيت الصلاة: موعد أذان المغرب 6:13، العشاء 7:32، السحور 1:57، إمساك 3:57، موعد أذان الفجر 4:17، الشروق 5:45، الظهر 11:59، العصر 3:30.