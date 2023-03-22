الأربعاء 22 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مواعيد أذان المغرب أيام شهر رمضان 2023 فى القاهرة

مواعيد أذان المغرب
مواعيد أذان المغرب

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل،  عن مواعيد أذان المغرب فى  شهر رمضان 2023، بتوقيت القاهرة، خاصة بعد إعلان دار الإفتاء المصرية، أن اول أيام شهر الصيام سيكون الخميس الموافق يوم 23 من شهر مارس لعام 2023.

 

موعد أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان 2023 بتوقيت القاهرة

 يكون موعد الأذان لصلاة المغرب في أول أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6.08 مساءً، وعدد ساعات الصيام في أول يوم رمضان إلى 14 ساعة تقريبًا الا بضع دقائق.

أطول ساعات الصوم.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالمحافظات

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2023

مواعيد أذان المغرب في باقي أيام شهر رمضان 2023 فى القاهرة

  • اذان المغرب يوم 2 رمضان 6.08 م
  • اذان المغرب يوم 3 رمضان 6.09
  • اذان المغرب يوم  4 رمضان 6.09
  • اذان المغرب يوم 5 رمضان 6.10
  • اذان المغرب يوم 6 رمضان 6.11
  • اذان المغرب يوم 7 رمضان 6.11
  • اذان المغرب يوم 8 رمضان 6.12
  • اذان المغرب يوم 9 رمضان 6.13
  • اذان المغرب يوم 10 رمضان 6.13
  • اذان المغرب يوم 11 رمضان 6.14
  • اذان المغرب يوم 12 رمضان 6.14
  • اذان المغرب يوم 13 رمضان 6.15
  • اذان المغرب يوم 14 رمضان 6.16
  • اذان المغرب يوم 15 رمضان 6.16
  • اذان المغرب يوم 16 رمضان 6.17
  • اذان المغرب يوم  17 رمضان 6.17
  • اذان المغرب يوم 18 رمضان 6.18
  • اذان المغرب يوم 19 رمضان 6.19
  • اذان المغرب يوم 20 رمضان 6.19
  • اذان المغرب يوم 21 رمضان 6.20
  • اذان المغرب يوم  22 رمضان 6.20
  • اذان المغرب يوم 23 رمضان 6.21
  • اذان المغرب يوم 24 رمضان 6.22
  • اذان المغرب يوم 25 رمضان 6.22
  • اذان المغرب يوم 26 رمضان 6.23
  • اذان المغرب يوم 27 رمضان 6.24
  • اذان المغرب يوم 28 رمضان 6.24
  • اذان المغرب يوم 29 رمضان 6.25.
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