مواعيد أذان المغرب أيام شهر رمضان 2023 فى القاهرة

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل، عن مواعيد أذان المغرب فى شهر رمضان 2023، بتوقيت القاهرة، خاصة بعد إعلان دار الإفتاء المصرية، أن اول أيام شهر الصيام سيكون الخميس الموافق يوم 23 من شهر مارس لعام 2023.

موعد أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان 2023 بتوقيت القاهرة

يكون موعد الأذان لصلاة المغرب في أول أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6.08 مساءً، وعدد ساعات الصيام في أول يوم رمضان إلى 14 ساعة تقريبًا الا بضع دقائق.

مواعيد أذان المغرب في باقي أيام شهر رمضان 2023 فى القاهرة