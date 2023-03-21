أطول ساعات الصوم.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالمحافظات

بدأ السؤال عن موعد أذان المغرب والإفطار في أول أيام شهر رمضان المبارك 2023 عبر محركات البحث بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، أول أيام شهر رمضان، وعقبها قدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، التهنئة الحارة للأمة الإسلامية والعربية وشعب مصر.

موعد الأذان أول أيام شهر رمضان المبارك

وأصبح السؤال الأكثر تكرارا طوال اليوم عن موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالمحافظات، حيث تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى لاختلاف خطوط الطول والعرض، وعلى أساس موعد الأذان يتحدد ميعاد الافطار وتمتلئ الموائد المصرية بالوجبات والحلويات التي تميز شهر رمضان المبارك.

يُذكر أن هناك فرق لدقائق بسيطة في موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالمحافظات يصل لأكثر من 15 دقيقة بين محافظة أسوان بأقصى الجنوب ومحافظات شمال مصر، علمًا بأن اليوم الأول من رمضان هو أطول الأيام صومًا.

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالمحافظات

وفي السطور التالية يقدم "الدستور" موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالمحافظات المختلفة تعلنه كل عام هيئة المساحة المصرية بإمساكية رمضان 2023 الخاصة بكل محافظة التي تضم مواقيت الصلوات الخمس وموعد الشروق والإمساك، ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء وتستمر طيلة أيام شهر رمضان المعظم.

إمساكية رمضان 2023

في التقرير التالي موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالمحافظات وفقا لهيئة المساحة

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بأسوان الساعة 6:38

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالقاهرة الساعة 6:8

مواقيت الصلاة في باقي المحافظات

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بسوهاج الساعة 6:18

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالقليوبية الساعة 6:8

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالبحر الأحمر الساعة 5:57 دقيقة

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بدمياط الساعة 6:8

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بكفر الشيخ الساعة 6:10

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالغربية الساعة 6:9

أذان المغرب أول أيام رمضان الخميس 23 مارس 2023

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بقنا الساعة 6:2

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالمنيا الساعة 6:10

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالبحيرة الساعة 6:11 دقيقة

مواقيت الصلاة أول أيام رمضان الخميس 23 مارس 2023

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالجيزة الساعة 6:9

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالشرقية الساعة 6:8

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالسويس الساعة 6:3 مساء.

موعد أذان مغرب أول أيام رمضان الخميس 23 مارس 2023

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالإسكندرية الساعة 6:13

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالفيوم الساعة 6:10 مساء

إمساكية رمضان 2023 بالمحافظات

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 ببورسعيد الساعة 6 مساء

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالمنوفية الساعة 6:11

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2023 بالدقهلية الساعة 6:8