الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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موعد رؤية هلال رمضان 2023 وتوقيت آذان المغرب

جريدة الدستور

تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء اليوم رؤية هلال رمضان 2023، للتأكد مع تعذر رؤية هلال رمضان من رؤيته  ليكون غدًا الأربعاء إما المتمم لشهر شعبان، أو أول يوم في شهر رمضان، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد رؤية هلال رمضان 2023 وتوقيت آذان المغرب.

موعد رؤية هلال رمضان 2023 

وفقًا للحسابات الفلكية فإن بعد غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان، حيث تستحيل رؤية هلال رمضان بعد غروب شمس اليوم الموافق 29 شعبان 1444 هجري، ولكن ويمكن رؤية هلال رمضان يوم غدًا الأربعاء.

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ولبدء الصوم في مصر والدول الإسلامية لابد من الرؤية الشرعية لميلاد هلال رمضان ، لذا تستطلع دار الإفتاء المصرية  رؤية هلال رمضان بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء، 

وستقوم دار الإفتاء المصرية بإجراء بث مباشر على صفحة دار الإفتاء على منصة فيس بوك لنتيجة رؤية هلال رمضان 2023.

موعد أذان المغرب في رمضان 

الخميس1 رمضان 06:15 م   

الجمعة 2 رمضان 06:16 م    

السبت 3 رمضان 06:16 م

الأحد 4 رمضان 06:17 م     

الأثنين 5 رمضان  06:17 م   

الثلاثاء6 رمضان  06:18 م   

الأربعاء7رمضان 06:19 م    

الخميس8 رمضان 06:20 م   

الجمعة 9    رمضان 06:20 م 

السبت 10   رمضان     06:21 م   

الأحد 11   رمضان     06:22 م   

الأثنين12   رمضان 06:22 م 

الثلاثاء13   رمضان  06:23 م      

الأربعاء     14   رمضان     06:23 م   

الخميس     15   رمضان     06:24 م   

الجمعة       16   رمضان 06:25 م 

السبت 17   رمضان     06:25 م   

الأحد 18   رمضان     06:26 م   

الأثنين       19   رمضان     06:27 م   

الثلاثاء      20   رمضان     06:27 م   

الأربعاء     21   رمضان     06:28 م   

الخميس     22   رمضان     06:28 م   

الجمعة       23   رمضان 06:29 م 

السبت 24   رمضان     06:30 م   

الأحد 25   رمضان     06:30 م   

الأثنين       26   رمضان 06:31 م 

الثلاثاء      27   رمضان 06:31 م 

الأربعاء     28   رمضان 06:32 م 

الخميس     29   رمضان 06:33 م 

الجمعة       30   رمضان 06:33 م .

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