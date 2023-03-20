الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

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مواعيد إجازات شهر أبريل 2023 .. وموعد استطلاع هلال رمضان

هلال رمضان
هلال رمضان

يحصل الموظفون على عدة إجازات في شهر أبريل سواء إجازات رسمية او راحات أسبوعية، ومع بداية شهر أبريل يكون الأسبوع الثاني في شهر رمضان ، لذا اهتم المسلمون بالبحث عن إجازات شهر أبريل للحصول على بعض الراحة مع ساعات الصيام الطويلة، وتعرض الدستور في التقرير التالي إجازات شهر أبريل 2023  وموعد استطلاع هلال رمضان . 

إجازات شهر أبريل 2023

يحصل الموظفون في أجهزة الدولة والعاملون في القطاع الخاص على راحاتهم الأسبوعية طوال شهر رمضان، والتي تكون يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع أو يوم الجمعة فقط حسب الجهة التي يعمل لديها الموظف. 

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وتشمل إجازات شهر أبريل 2023 أيضًا على بعض الإجازات الرسمية التي يحصل فيها الموظفون بالدولة والقطاع الخاص على إجازة مدفوعة الأجر، ويكون اليوم الأول من إجازات شهر أبريل يوم  الإثنين الموافق  ١٧ أبريل، احتفالات بيوم عيد شم النسيم.

وتكون إجازات شهر اأبريل 2023 التالية هى إجازات عيد الفطر المبارك والتي حدتها البحوث الفلكية لتبدأ الجمعة ٢١ أبريل  وتنتهي يوم  الأحد ٢٣ أبريل ، ولكن سيصدر قرار من مجلس الوزراء في نهاية شهر رمضان بعدد أيام اجازة عيد الفطر . 

وخلال شهر ابريل هناك آخر اجازة في الشهر وهي يوم  الثلاثاء ٢٥ أبريل.

بمناسبة عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢). 

موعد استطلاع هلال رمضان 2023

حددت دار الافتاء المصرية موعد استطلاع هلال رمضان  يوم الثلاثاء المقبل الموافق  يوم 29 شعبان 21 مارس 2023 ، في يوم الرؤية.

ووفق الحسابات الفلكية يكون  يوم الخميس الموافق 23-3- اول أيام شهر رمضان 2023، حيث يُولد هلال شهر رمضان 2023 مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، ويُحدد موعد شهر رمضان 2023 فلكيًا بجانب الرؤية الشرعية، ويتسم رمضان بأنه شهر الخير والتقوى والإحسان، فيه يصوم المسلمون عن الطعام والشراب خلال الفترة ما بين شروق الشمس وغروبها، ويستمر إما 29 أو 30 يوماً.

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وائل لطفي

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