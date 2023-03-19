مكونات كرتونة رمضان تكافل وكرامة 2023 وموعد صرف المعاش

اهتمت الدولة بتوزيع كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في احتفالية ضخمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقليل الضغط على الأسر الفقيرة مع بداية شهر رمضان المعظم، وتضم كرتونة رمضان والتي تم توزيعها على الأسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة على بعض السلع الغذائية التي يحتاجونها في رمضان .

مكونات كرتونة رمضان تكافل وكرامة 2023

وتعرض الدستور في التقرير الرابط مكونات كرتونة رمضان التي تم توزيعها على المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في احتفالية كتف بكتف .

وزرعت منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي كرتونة رمضان على الأسر الحاصلة على معاش تكافل وكرامة، وبها الأرز والمكرونة والفاصوليا واللوبيا والزيت والسمنة والشاي والصلصة والفول والجبنة والبلح بالكميات التي تكفي أسرة مكونة من 5 أفراد لحوالي 20 يوم في رمضان .

وتم توزيع كرتونة رمضان على المستفيدين من معاش تكافل وكرامة من الفقراء والأسر الأولى بالرعاية في مبادرة كتف بكتف التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوزيعها على 20 مليون مواطن بنحو ٦ ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

ويهدف توزيع كرتونة رمضان على تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي، ومن أجل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2023

يتم صرف معاش تكافل وكرامة كل عام في منتصف الشهر الميلادي، وتم صرف معاش شهر مارس للمستفيدين منه منذ أيام قليلة وبالتحديد يوم 15 مارس الجاري، وسيتم صرف معاش شهر أبريل المقبل في موعده المحدد في 15 إبريل المقبل – منتصف شهر رمضان الكريم - .

زيادة معاشات تكافل وكرامة

وأعلنت الحكومة عن زيادة المعاشات بداية من إبريل المقبل التزامًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات والمرتبات لتتماشى مع الزيادة الأخيرة في أسعار السلع الغذائية التي جاءت بالتزامن مع اتجاه الدولة إلى خفض قيمة الجنيه أكثر من مرة في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة .