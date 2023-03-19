مواعيد الدراسة في رمضان ٢٠٢٣ وحقيقة رفع الغياب

يبحث العديد من المواطنين وأولياء الأمور والطلاب عن مواعيد الدراسة في رمضان ٢٠٢٣ وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التفاصيل الخاصة بالمواعيد الدراسة في رمضان ٢٠٢٣، حيث أكدت الوزارة أن كل ما قيل عن رفع الغياب في رمضان ٢٠٢٣ غير صحيح وأن الغياب مستمر في شهر رمضان.

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال بيانات صحفية لها أن أيضا ما قيل عن تغيير مواعيد امتحانات الثانوية العامة بعد رمضان بسبب التوقيت الصيفي غير صحيح وأن مواعيد امتحانات الثانوية العامة كما هي في يونيو ٢٠٢٣ بالإضافة إلى أن مواعيد الامتحانات كما هي تبدأ من ٩ صباحا.

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن اليوم الدراسي سوف يبدأ في موعده في الثامنة صباحا، ولكن عدد الساعات ستكون أقل.

وكان خبر رفع الغياب في رمضان في جميع المدارس، انتشر بشكل واسع على جميع منصات السوشيال ميديا بمختلف انواعها خلال الساعات الأخيرة، وحسماً للجدل المثار على السوشيال ميديا بشأن رفع الغياب في رمضان في جميع المدارس، نفت الوزارة كل ما يقال بهذا الشأن ملة وتفصيلاً.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لن تلجأ إلى اصدار أي قرار بشأن رفع الغياب في رمضان في جميع المدارس، حيث إنها مهتمة جدا بإعادة الطلاب للمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .

وأضاف المصدر، أن أكبر دليل على عدم صدور أي قرار يخص رفع الغياب في رمضان في جميع المدارس هو أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشدد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة طوال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم.