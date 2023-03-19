حقيقة صرف المعاشات والمرتبات قبل رمضان 2023

ينتظر أصحاب المعاشات صرفها وتداول البعض أخبار عن تبكير صرف المعاشات كما أعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات العاملين في الدولة لتكون قبل بداية شهر رمضان تخفيفًا عليهم وليستطيعوا شراء مستلزمات الشهر الكريم قبل بدايته.

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ولكن هل ستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتبكير صرف المعاشات؟ تجيب الدستور عن هذا التساؤل في التقرير التالي .

موعد صرف المعاشات لشهر إبريل

لم تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن تبكير صرف المعاشات الخاصة بشهر إبريل مثلما حدث مع الموظفين، ويتم صرف المعاشات لشهر إبريل في الاول من إبريل كما هو معتاد في كافة الشهور .

ويتم صرف المعاشات لشهر أبريل مع الزيادات الجديدة في المعاش، والتي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 15%، ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة المعاشات نحو 11 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيهن بتكلفة نحو 14 مليار جنيه، عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، وبحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها.

ويكون قيمة المعاشات بعد الزيادة ، بـ 1300 جنيه؛ لتصبح 1495جنيهًا، و يرتفع المعاش بقيمة 2300 جنيه؛ لتصبح 2645 جنيهًا، وترتفع المعاشات بقيمة 3500 جنيه؛ لتصبح 4025 جنيهًا.

والمعاشات بقيمة 4300 جنيه؛ لتصبح 4945 جنيهًا، والمعاشات بقيمة 5300 جنيه؛ لتصبح 6095 جنيهًا، والمعاشات بقيمة 6500 جنيه؛ لتصبح 7475 جنيهًا.

موعد صرف المرتبات

وقررت وزارة المالية تبكير صرف المرتبات للعاملين في الدول لتبدأ غدًا الإثنين الموافق 20 مارس بدلًا من 26 مارس مع قدوم شهر رمضان ، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 26 مارس، بالزيادات الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

وتصرف غدًا الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة، المرتبات الخاصة بشهر مارس .