الخميس 16 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تبكيرها بسبب العيد.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وجدول المعاشات

جريدة الدستور

يبحث قطاع كبير من الموظفين في القطاع العام وقطاع الأعمال وكل الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة عن مرتب شهر إبريل كونه يأتي أثناء شهر رمضان والاستعداد للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث ينتظر العاملين الراتب خاصة بعد إعلان الحكومة عن زيادة  المرتبات للموظفين في القطاع الحكومي بداية من هذا الشهر.

موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2023

واحتفاءً بالأعياد التي تعيشها الأمة الاسلامية واقتراب الاحتفال بأعياد شم النسيم، أعلنت وزارة المالية، أنها وضعت خطة لتبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، إذ تبدأ يوم 23 أبريل ويستمر الصرف حتى الخميس الموافق 28 أبريل 2023، لنحو 33 وزارة وهيئة حكومية، خلال الأيام الآتية «23 و24 و25 و26 و27 و28 من شهر أبريل 2023».

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023 للمعلمين

موعد صرف مرتبات شهر مارس و أبريل بالزيادة 2023

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس لعام 2023

 موعد تطبيق زيادة مرتب شهر إبريل 2023

وفي وقت سابق، وجه الرئيس عبد الفتاح  السيسي الحكومة بتطبيق زيادة مرتبات 2023 بشكل مبكر في إبريل بدلًا من بداية السنة المالية المفترض في يوليو، وأعلن زيادة الحد الأدنى للأجور، موضحا أنه سيتم تطبيق زيادة المرتبات 2023، بدءًا من شهر أبريل المقبل 2023، وفي السياق ذاته وجه بزيادة المعاشات 2023 بنسبة 15% في ذات التوقيت من العام.

قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور في إبريل 2023

ومن المفترض أن تُطبق زيادة الحد الأدني للأجور لمرتبات شهر أبريل 2023، لتصل إلى 3500 جنيه وتكون للدرجة السادسة أو ما يعادلها، و500 جنيه شهرياً لمرتبات الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها، و6000 جنيه لمرتبات «حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة»، و7000 جنيه لمرتبات «حاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة»، كما وجهت المالية برفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه.

الجدول الرسمى لمواعيد صرف معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة

ويتساءل المستفيدين من معاشات التأمين الاجتماعي عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023، وحسب ما أعلنت وزارة المالية يمكن صرف المعاش أقل من 1000 جنيه، يوم السبت والأحد 1 و2 أبريل.

أما  موعد صرف المعاشات أكثر من 1000- حتى 2000 جنيه، يوم الإثنين والثلاثاء 3 و4 أبريل.

معاشات شهر أبريل 2023، لمن يتقاضى  أكثر من 2000 حتى 3000 جنيه، يوم الأربعاء والخميس 5 و6 أبريل.

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موعد صرف مرتبات شهر أبريل ٢٠٢٣ بالزيادة الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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