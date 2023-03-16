في 4 خطوات.. كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023

بدأ العد التنازلي لقدوم شهر رمضان الذي تفصلنا عنه 6 أيام ويكثر معها التساؤل عن خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 وموعد صرف معاش أبريل بعد الزيادة الجديدة.

وقرر الرئيس السيسي زيادة المعاشات بقيمة 15%، على أن تنفذ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية هذا القرار اعتبارًا من إبريل 2023.

وقررت هيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر أبريل 2023 لحوالي 11 مليون شخص يوم السبت الموافق الأول من أبريل 2023.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 وموعد صرف معاشات إبريل 2023، وقيمتها بعد إقرار الزيادة.

موعد صرف معاشات أبريل 2023

صرف معاشات شهر إبريل لمواطنين الشريحة الأولى في يوم السبت الموافق 1 إبريل 2023 ويوم الأحد 2 أبريل 2023 لجميع أصحاب المعاش أقل من مبلغ 1000جنيه. صرف معاشات شهر أبريل لمواطنين الشريحة الثانية بيوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023 ويوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023 لجميع أصحاب المعاشات أكثر من مبلغ 1000 إلى 2000 جنيه. وصرف معاشات شهر أبريل لمواطنين الشريحة الثالثة في يوم الأربعاء 5 أبريل 2023 والخميس 6 أبريل 2023 لكافة أصحاب المعاشات أكثر من مبلغ 2000 حتى 3000 جنيه.

قيمة زيادة معاشات شهر أبريل 2023

بعد زيادة المعاشات 2023 للشخص صاحب المعاش الذي يحصل قيمة 1300 جنيه = 1495 جنيهًا.

بعد زيادة المعاشات 2023 للشخص صاحب المعاش الذي يحصل قيمة 2300 جنيه = 2645 جنيهًا.

يبعد زيادة المعاشات 2023 للشخص صاحب المعاش الذي يحصل قيمة 3500 جنيه = 4025 جنيهًا.

بعد زيادة المعاشات 2023 للشخص صاحب المعاش الذي يحصل قيمة 4300 جنيه = 4945 جنيهًا.

بعد زيادة المعاشات 2023 للشخص صاحب المعاش الذي يحصل قيمة 5300 جنيه = 6095 جنيهًا.

بعد زيادة المعاشات 2023 للشخص صاحب المعاش الذي يحصل فيمة 6500 جنيه = 7475 جنيهًا.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023