أيام ويبدأ موسم المسلسلات الرمضانية للعام 2023، والذي يحرص خلاله العديد من نجوم الفن على تقديم أعمال درامية مختلفة، وذلك ما زاد البحث عبر محرك "جوجل" الشهير من المواطنين عن ترددات القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2023.

ترددات القنوات الناقلة لـ مسلسلات رمضان 2023:

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور ترددات القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2023:

-تردد قناة أون دراما الناقلة لـ مسلسلات رمضان 2023

التردد: 12083

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ والترميز 27500:5/6

-تردد قناة دي أم سي الناقلة لـ مسلسلات رمضان 2023

التردد: 12092

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

-تردد قناة دي ام سي دراما DMC Drama الناقلة لـ مسلسلات رمضان 2023

التردد: 11450

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

-تردد قناة أم بي سي الناقلة لـ مسلسلات رمضان 2023

التردد: 11449

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ والترميز 27500:5/6.

-تردد قناة سي بي سي دراما:

التردد: 11919 – 11488

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ والترميز 27500:5/6.

-تردد قناة الحياة مسلسلات 2023 الناقلة لـ مسلسلات رمضان 2023

تردد: 12206

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

-تردد قناة أم بي سي مصر 1 MBC Masr:

تردد: 12015

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

-تردد قناة النهار دراما:

التردد: 11430

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

-تردد قناة النهار:

التردد: 11727

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

-تردد قناة أون تي في ONTV:

التردد: 11430.

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز:27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

-تردد قناة TEN تن:

التردد: 11430

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 5/6 27500

-تردد قناة أون ONE:

التردد: 12379

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4