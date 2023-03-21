ترددات القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2023
أيام ويبدأ موسم المسلسلات الرمضانية للعام 2023، والذي يحرص خلاله العديد من نجوم الفن على تقديم أعمال درامية مختلفة، وذلك ما زاد البحث عبر محرك "جوجل" الشهير من المواطنين عن ترددات القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2023.
ترددات القنوات الناقلة لـ مسلسلات رمضان 2023:
ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور ترددات القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2023:
-تردد قناة أون دراما الناقلة لـ مسلسلات رمضان 2023
التردد: 12083
الاستقطاب: رأسي
معامل تصحيح الخطأ والترميز 27500:5/6
-تردد قناة دي أم سي الناقلة لـ مسلسلات رمضان 2023
التردد: 12092
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
-تردد قناة دي ام سي دراما DMC Drama الناقلة لـ مسلسلات رمضان 2023
التردد: 11450
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
-تردد قناة أم بي سي الناقلة لـ مسلسلات رمضان 2023
التردد: 11449
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ والترميز 27500:5/6.
-تردد قناة سي بي سي دراما:
التردد: 11919 – 11488
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ والترميز 27500:5/6.
-تردد قناة الحياة مسلسلات 2023 الناقلة لـ مسلسلات رمضان 2023
تردد: 12206
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
-تردد قناة أم بي سي مصر 1 MBC Masr:
تردد: 12015
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
-تردد قناة النهار دراما:
التردد: 11430
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
-تردد قناة النهار:
التردد: 11727
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
-تردد قناة أون تي في ONTV:
التردد: 11430.
الاستقطاب: أفقي
معامل الترميز:27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/4
-تردد قناة TEN تن:
التردد: 11430
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 5/6 27500
-تردد قناة أون ONE:
التردد: 12379
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 3/4