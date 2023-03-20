الإثنين 20 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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موعد أذان المغرب في رمضان 2023 حتى العشر الأواخر

شهر رمضان
شهر رمضان

ينتظر المسلمون أذان المغرب في رمضان لتناول طعام الإفطار، حيث يمتنعوا عن تناول الطعام من اذان الفجر وحتى أذان المغرب لمدة تتخطى 15 ساعة، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد أذان المغرب في رمضان 2023 . 

موعد أذان المغرب في رمضان 2023

الخميس1 رمضان - 23 مارس, 2023: 06:08 pm  

الجمعة2 رمضان - 24 مارس, 2023: 06:09 pm   

السبت 3 رمضان - 25 مارس, 2023:  06:09 pm   

الأحد 4 رمضان - 26 مارس, 2023: 06:10 pm    

الاثنين5 رمضان - 27 مارس, 2023      : 06:10 pm     

الثلاثاء6 رمضان - 28 مارس, 2023 : 06:11 pm  

أفضل رسائل تهنئة بمناسبة قدوم شهر رمضان 2023     

توقيت آذان الفجر فى رمضان 2023

الأربعاء7 رمضان - 29 مارس, 2023: 06:12 pm  

الخميس8 رمضان - 30 مارس, 2023pm       06:12 pm       

الجمعة9 رمضان - 31 مارس, 2023  : 06:13 pm .

السبت 10 رمضان -      01 أبريل, 2023 :06:14 pm      

الأحد 11 رمضان -      02 أبريل, 2023 : 06:14 pm     

الاثنين 12 رمضان - 03 أبريل, 2023: 06:15 pm   . 

الثلاثاء13 رمضان -     04 أبريل, 2023   06:15 pm    .

الأربعاء14 رمضان -    05 أبريل, 2023 06:16 pm        . 

الخميس     15 رمضان -      06 أبريل, 2023: 06:17 pm      . 

الجمعة       16 رمضان -      07 أبريل, 2023: 06:17 pm      . 

السبت 17 رمضان -      08 أبريل,  2023      : 06:18 pm     .

الأحد 18 رمضان -      09 أبريل, 2023 : 06:18 pm     . 

الاثنين       19 رمضان -      10 أبريل, 2023 : 06:19 pm . 

 

موعد أذان المغرب في العشر الأواخر من رمضان 2023

الثلاثاء      20 رمضان -      11 أبريل, 2023 :06:20 pm . 

الأربعاء     21 رمضان -      12 أبريل, 2023 : 06:20 pm     . 

الخميس     22 رمضان -      13 أبريل,   2023  : 06:21 pm .

الجمعة23 رمضان -     14 أبريل, 2023 :  06:21 pm . 

السبت 24 رمضان -      15 أبريل, 2023 : 06:22 pm . 

الأحد 25 رمضان -      16 أبريل,  2023      :  06:23 pm    .

الاثنين       26 رمضان -      17 أبريل, 2023 : 06:23 pm    .

الثلاثاء      27 رمضان -      18 أبريل, 2023 : 06:24 pm . 

الأربعاء     28 رمضان -      19 أبريل, 2023: 06:25 pm . 

الخميس     29 رمضان -      20 أبريل, 2023 : 06:25 pm. 

الجمعة       30   رمضان - 21 أبريل,  2023   :  06:26 pm  .

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اذان المغرب العشر الاواخر من رمضان طعام الإفطار اذان الفجر موعد اذان المغرب في رمضان

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