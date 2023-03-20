موعد أذان المغرب في رمضان 2023 حتى العشر الأواخر

ينتظر المسلمون أذان المغرب في رمضان لتناول طعام الإفطار، حيث يمتنعوا عن تناول الطعام من اذان الفجر وحتى أذان المغرب لمدة تتخطى 15 ساعة، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد أذان المغرب في رمضان 2023 .

موعد أذان المغرب في رمضان 2023

الخميس1 رمضان - 23 مارس, 2023: 06:08 pm

الجمعة2 رمضان - 24 مارس, 2023: 06:09 pm

السبت 3 رمضان - 25 مارس, 2023: 06:09 pm

الأحد 4 رمضان - 26 مارس, 2023: 06:10 pm

الاثنين5 رمضان - 27 مارس, 2023 : 06:10 pm

الثلاثاء6 رمضان - 28 مارس, 2023 : 06:11 pm

الأربعاء7 رمضان - 29 مارس, 2023: 06:12 pm

الخميس8 رمضان - 30 مارس, 2023pm 06:12 pm

الجمعة9 رمضان - 31 مارس, 2023 : 06:13 pm .

السبت 10 رمضان - 01 أبريل, 2023 :06:14 pm

الأحد 11 رمضان - 02 أبريل, 2023 : 06:14 pm

الاثنين 12 رمضان - 03 أبريل, 2023: 06:15 pm .

الثلاثاء13 رمضان - 04 أبريل, 2023 06:15 pm .

الأربعاء14 رمضان - 05 أبريل, 2023 06:16 pm .

الخميس 15 رمضان - 06 أبريل, 2023: 06:17 pm .

الجمعة 16 رمضان - 07 أبريل, 2023: 06:17 pm .

السبت 17 رمضان - 08 أبريل, 2023 : 06:18 pm .

الأحد 18 رمضان - 09 أبريل, 2023 : 06:18 pm .

الاثنين 19 رمضان - 10 أبريل, 2023 : 06:19 pm .

موعد أذان المغرب في العشر الأواخر من رمضان 2023

الثلاثاء 20 رمضان - 11 أبريل, 2023 :06:20 pm .

الأربعاء 21 رمضان - 12 أبريل, 2023 : 06:20 pm .

الخميس 22 رمضان - 13 أبريل, 2023 : 06:21 pm .

الجمعة23 رمضان - 14 أبريل, 2023 : 06:21 pm .

السبت 24 رمضان - 15 أبريل, 2023 : 06:22 pm .

الأحد 25 رمضان - 16 أبريل, 2023 : 06:23 pm .

الاثنين 26 رمضان - 17 أبريل, 2023 : 06:23 pm .

الثلاثاء 27 رمضان - 18 أبريل, 2023 : 06:24 pm .

الأربعاء 28 رمضان - 19 أبريل, 2023: 06:25 pm .

الخميس 29 رمضان - 20 أبريل, 2023 : 06:25 pm.

الجمعة 30 رمضان - 21 أبريل, 2023 : 06:26 pm .