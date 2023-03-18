زاد البحث عن توقيت آذان الفجر فى رمضان 2023 عبر محرك البحث جوجل، وذلك عقب إصدر الهيئة العامة للمساحة المصرية عن مواعيد الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية وحددت عدد ساعات الصيام خلال أيام الشهر الكريم.

توقيت آذان الفجر فى رمضان 2023

حددت الإمساكية الرمضانية توقيت آذان الفجر فى رمضان 2023 وهى كما يلي :-

الخميس1 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 4:29 فجرا.

الجمعة 2 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 4:27 فجرا.

السبت 3 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 4:26 فجرا.

الأحد 4 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 4:25 فجرا.

الاثنين 5 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 4:23 فجرا.

الثلاثاء 6 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 4:22 فجرا.

الأربعاء 7 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 4:21 فجرا.

الخميس 8 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 4:19 فجرا.

الجمعة 9 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 4:18 فجرا.

السبت 10 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 4:17 فجرا.

الأحد 11 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 4:17 فجرا.

الاثنين 12 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 4:14 فجرا.

الثلاثاء 13 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 4:13 فجرا.

الأربعاء 14 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 4:11 فجرا.

الخميس 15 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 4:10 فجرا.

الجمعة 16 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 4:09 فجرا.

السبت 17 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 4:07 فجرا.

الأحد 18 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 4:06 فجرا.

الاثنين 19 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 4:05 فجرا.

الثلاثاء 20 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 4:03 فجرا.

الأربعاء 21 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 4:02 فجرا.

الخميس 22 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 4:01 فجرا.

الجمعة 23 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 3:59 فجرا.

السبت 24 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 3:58 فجرا.

الأحد 25 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 3:57 فجرا.

الاثنين 26 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 3:55 فجرا.

الثلاثاء 27 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 3:54 فجرا.

الأربعاء 28 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 3:53 فجرا.

الخميس 23 رمضان 1444 يؤذن الفجر الساعة 3:51 فجرا.

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