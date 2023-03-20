الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إذاعات المتحدة رمضان 2023| القائمة الكاملة لبرامج إذاعة «نغم إف إم»

نغم إف إم
نغم إف إم

أعدت إذاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خريطة برامجية ودرامية لتقديم وجبة مميزة للمستمعين خلال شهر رمضان المقبل، وحددت إذاعة نغم إف إم إحدى إذاعات راديو النيل التابعة للشركة المتحدة الخريطة بشكل نهائي، حيث وضعت قائمة البرامج كالتالي.

برامج نغم إف إم

-  برنامج "رمضان ويانا" مع محمد سويلم ومي أنور الأربعاء من كل أسبوع الساعة 10 مساء.

-  برنامج "الصبح خير" مع سها سعيد وعمرو عصام من الأحد للخميس الساعة 8 صباحًا.

- برنامج "رمضان ويانا" مع أميرة نور وعماد إسماعيل الجمعة من كل أسبوع الساعة 10 مساء.

- برنامج "رمضان ويانا" مع وئام وجدي ونيرة شريف السبت من كل أسبوع الساعة 10 مساء.

- برنامج "رمضان ويانا" مع مروة عمر وهدير أبوزيد الخميس من كل أسبوع الساعة 10 مساء.

- برنامج "رمضان ويانا" محمد بكر وإيناس ثروت الأحد من كل أسبوع الساعة 10 مساء.

- برنامج "رمضان ويانا" مع شافكي المنيري وإنجي أنور الثلاثاء من كل أسبوع الساعة 10 مساء.

- برنامج "رمضان ويانا" مع محمود عباس وميرا العامري الإثنين من كل أسبوع الساعة 10 مساء.

- برنامج "كلام مذيعين" مع خلود نادر طوال أيام الأسبوع الساعة 8:30 مساء.

- برنامج "معلومة مش عامة" مع كمال ماضي طوال أيام الأسبوع الساعة 8:45.

- برنامج "الضحكة الحلوة" مع ميرا سامي طوال أيام الأسبوع الساعة 7:45 مساء.

- برنامج "ساعة طرب" مع أغاني دار الأوبرا 12 صباحًا كل أيام الأسبوع.

وعبر إذاعات راديو النيل المختلفة تتواجد مجموعة مميزة من المسلسلات تضم كبار النجوم، وتأتي المفاجأة بعودة الفنانة إيمي سمير غانم للفن مرة أخرى بعد ابتعاد لما يقرب من 3 أعوام حيث تقدم عبر راديو النيل مسلسل "رأس رجاء وصالح" بمشاركة زوجها الفنان حسن الرداد والفنان بيومى فؤاد، ويذاع يوميًا في رمضان في تمام الساعة 2:10 مساء.

كما يقدم النجم الكبير أحمد حلمي مسلسلًا كوميديًا جديدًا باسم "مطلوب عريس" بمشاركة النجمة هنا الزاهد والفنان سامي مغاوري، ويبث يوميًا في تمام الساعة 4:10 مساء، ويتواجد الفنان أكرم حسني في الموسم الرمضاني بمسلسل إذاعي جديد باسم "صلاح التلميذ" بمشاركة الفنانة شيري عادل ومصطفى غريب وإبرام سمير وعمرو عبدالعزيز، ويبث الساعة 5 مساء.

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