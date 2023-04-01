السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الداعية أحمد الطلحي يكشف أسباب استجابة دعاء الصائم (فيديو)

جريدة الدستور

قال الشيخ أحمد الطلحى، الداعية الإسلامي، إنه من الأمور المميزة لرمضان، ومن خصائص الصوم أن النبي ﷺ بشرنا، أن للصائم دعوة مستجابة، والصوم من العبادات التي تستجاب معها الدعاء، وخاصة عند الإفطار، فذلك مظنة استجابة الدعاء، والمؤمن يتعرف إلى ربه تعالى في كل وقت.

وتابع الطلحى خلال حلقة برنامج "يومك في رمضان"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم: "فلله تعالى عطايا لخلقه لا تتوقف، خاصة في هذه الأيام الطيبة، فمن الأشياء التي نجعلها في يومنا في رمضان أن يجمع كل منا أهله وعائلته على الدعاء، يدعو كل واحد منهم دعوة، لعلها تستجاب لهم، وهذا الجمع أدلته كثيرة منها: أنه جمع على عبادة الله تعالى وطاعته وهي مستحبة.. وأن الله تعالى يقول:( وتعاونوا على البر والتقوى) والعبادات كلها من البر المأمور بالتعاون عليه.

واستكمل الطلحى: "قد كان السلف الصالح يجتمعون على كل أنواع البر من الذكر ومدارسة القرآن والعلم، صغيرهم وكبيرهم، لما في ذلك من آثار نفسية على النشأة الصغار، وشهر رمضان فرصة طيبة لذلك لأن العبادة الواحدة عبادة الصوم، تثمر وحدة الشعور بين المسلمين، التي ينبغي استثمارها بما يعود بالخير على كل فرد فينا".

الدعوة وقت الفطار دعوة الصائم الإفطار العبادة أحمد الطلحي

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