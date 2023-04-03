الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ملخص أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11 ومواعيد عرضه على dmc

علاقة مشروعة
علاقة مشروعة

تصدرت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11 المذاع على قناة الحياة، وقناة dmc، مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، وذلك أثناء عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2023.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11

وشهدت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11، محاولة "عمرو" وزوجته "عاليا" الاتصال بنجلهما "أحمد" بعدما غادر المنزل دون علمهم ولكنهما وجدا هاتفه مغلقاً.

وتلقيت "عاليا" اتصالا من ابنها "أحمد" وأخبرها أنه بخير وتحجج بأنه ذهب إلى صديق له توفى والده، وأخبرته بأن والده يريد الحديث معه ولكنه قام باغلاق الهاتف، وظن "عمرو" بانه هاتفه فصل شحن.

واكتشفت شقيقته "فريدة" تناوله للمخدارات بعد عودته للمنزل، ولكنها أخفت الأمر عن والديها وأخبرت جدتها "عيشة".

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مواعيد مسلسل علاقة مشروعة

يعرض مسلسل علاقة مشروعة للنجم ياسر جلال على قناة dmc الساعة 11.30 مساء ويعاد الساعة 8.30 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 8 مساء ويعاد الساعة 3 صباحاً والساعة 9 صباحاً والساعة 2 ظهراً.

ويعرض المسلسل أيضاً على قناة الحياة اليوم الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة الحياة دراما تعرض الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 6.45 صباحاً والساعة 11.45 صباحاً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 10 مساء.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، مى عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، ورد شان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى، وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

قصة مسلسل علاقة مشروعة 

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

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