الحلقة 11 من «علاقة مشروعة».. هل اقتربت «عاليا» من كشف خيانة زوجها؟

شهدت أحداث الحلقة الـ11من مسلسل علاقة مشروعة، العديد من المفاجآت وتصاعدًا في الأحداث، والتي بدأت باكتشاف «أحمد» ابن ياسر جلال علاقة والده بـ«بثينة» التي تجسد دورها الفنانة مي عمر، والتي تسببت في حالة من الصدمة يعيشها أحمد، أصابته بحالة من الذهول والإنكار وجعله يترك المنزل هاربًا مع صديقته روبي، وهو في حالة بكاء شديدة وانهيار تام دون أن يخبر أحد عن ما اكتشفه أو إلى أين ذهب.

وبعد أن شاهد أحمد ابن عمرو (ياسر جلال) والده وهو في أحضان سيدة أخرى بثينه (مي عمر) دخل في حالة بكاء وانهيار شديدة، وقرر أن يتجه في عكس السير الطبيعي لحياته، فبعد أن كان يرفض السهر وشرب المخدرات والكحوليات مع صديقته روبي وأصدقاء السوء انجرف معهم ضد التيار.

وأثناء دخوله في حالة الانهيار بسبب والده توجه لإحدى سهراتهم وتناول الكثير من المخدرات وشرب الكحوليات ودخل في حال سكر شديدة، وبعد الانتهاء من سهرته معهم عاد مرة أخرى للمنزل وهو في حالة السكر، إلا أنه شقيقته فريدة لحقت به من على باب المنزل وساندته حتى وصل لغرفته خوفا من أن يشاهده والده أو والدته وهو في تلك الحالة من السكر الشديد.

من جهتها، بدأت زوجة ياسر جلال «عاليا» والتي تجسد دورها الفنانة داليا مصطفى، من الاقتراب نحو كشف حقيقة زوجها «عمرو» الشخصية التي يُجسدها الفنان ياسر جلال، وذلك بعدما لاحظت بُعده وتغيره خلال الفترة الأخيرة، وطول انشغاله على غير العادة.

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، ويشارك في بطولة المسلسل كل من مراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.

وتدور قصة مسلسل «علاقة مشروعة» في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال، وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

يعرض مسلسل علاقة مشروعة على قناة DMC دراما في تمام الثامنة مساء، ثم قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساء، وعلى قناة DMC الساعة 11 ونصف مساءً.