الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تصاعد أحداثها.. الحلقة الـ11 من مسلسل «علاقة مشروعة» تتصدّر «الترند»

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

تصدرت الحلقة 11 من مسلسل علاقة مشروعة بطولة النجم ياسر جلال والنجمات مي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم، والتي يُذاع عبر قنوات DMC وDMC دراما والحياة، محركات موقع البحث العالمي والأكثر شُهرة  «جوجل» وشبكات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، عقب المفاجآت المُثيرة وتصاعد الأحداث.

واستطاع مسلسل علاقة مشروعة، أن يجذب الجمهور نحوهُ منذُ بداية حلقاته الأولى، حيثُ يُناقش العديد من القضايا الاجتماعية، منها: العُنف والزواج الثاني والخيانة الزوجية، وغيرها من الأمور الأسرية التي قد تكون موجودة في المجتمع الحالي.

ويخوض ياسر جلال تنافس شديد من خلال مسلسله «علاقة مشروعة» بشخصية «عمرو»، التي تكنّ العديد من التفاصيل وتحمل صراعات متغيّرة وأسرارًا متعددة، جميعها تُناقش قضايا مجتمعية.

ويأتي مسلسل «علاقة مشروعة» ضمن الأعمال الرمضانية 2023، وهو مكوّن من 15 حلقة تنتهي في المنتصف الأول من شهر رمضان الكريم.

مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، ويشارك في بطولة المسلسل  كل من مراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

وتدور قصة مسلسل «علاقة مشروعة» في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة 

يعرض مسلسل علاقة مشروعة على قناة DMCدراما في تمام الثامنة مساء، ثم قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساء، وعلى قناة DMC، الساعة 11 ونصف مساءً.

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