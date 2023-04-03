الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«علاقة مشروعة» الحلقة 11.. «شريف» يخطط لسرقة أوراق شركة «عمرو»

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

شهدت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11 بطولة النجم ياسر جلال، والنجمات مي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم، والتي تُذاع عبر قنوات DMC وDMCدراما والحياة، أحداثًا مُثيرة ومفاجآت عديدة.

 

ورصدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل علاقة مشروعة، تخطيط «شريف» شقيق زوجة ياسر جلال (عمرو)، لسرقة الأوراق الخاصة بالشركة، وبيعها للشركة المنافسة مقابل ملايين الجنيهات.

 

وأظهرت الحلقة الحادية عشر، مراقبة «شريف» لـ«مصطفى» مدير التعاقد والحسابات بشركة ياسر جلال (عمرو)، لمعرفة مكان الأوراق الخاصة بالمناقصات الأخير للشركة، وعقود البيع التي تمّت خلال الفترة الأخيرة، وذلك لمقايضاتها مع شركة أخرى منافسة مقابل المال.

 

وبدأت الحلقة 11 من المسلسل باكتشاف ابن ياسر جلال (عمر) علاقة والده بـ «بثينة» مي عمر، حيثُ رآها وهي تحتضن والده في مكتبه، وقد بدأ على وجهه الذهول مما رأى، ويذهب إلى غرفته وهو يبكي بحُرقة على صدمته في أبيه، ثم ترك حفلة عيد ميلاده وأخذ حبيبته وترك البيت.

 

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، ويشارك في بطولة المسلسل  كل من مراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

 

أحداث مسلسل علاقة مشروعة

وتدور قصة مسلسل «علاقة مشروعة» في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».

 

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة 

يعرض مسلسل علاقة مشروعة على قناة DMCدراما في تمام الثامنة مساء، ثم قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساء، وعلى قناة DMC، الساعة 11 ونصف مساءً.

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