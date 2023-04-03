«علاقة مشروعة» الحلقة 11.. ابن ياسر جلال يتعاطى المخدرات بسبب والده

تصاعدت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11، بطولة النجم ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم، والتي أُذيعت عبر قنوات DMCوDMCدراما والحياة، خاصة بعدما اتجه ابن ياسر جلال (أحمد) نحو طريق التعاطي والانحراف، عقب كشف علاقة والده بسيّدة أخرى.

وكشفت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل علاقة مشروعة، اكتشاف «أحمد» ابن ياسر جلال علاقة والده بـ«بثينة» التي تجسد دورها الفنانة مي عمر، والتي تسببت في حالة من الصدمة يعيشها أحمد.

ورصدت الحلقة 11 من مسلسل علاقة مشروعة، إصابة نجل ياسر جلال بحالة من الذهول والإنكار، لِما شاهده بين أبيه «عمرو» وزوجته الثانية «بثينة» في مكتب الأول، قام على إثرها بترك المنزل هاربًا مع صديقته روبي، وهو في حالة بكاء شديدة وانهيار تام دون أن يخبر أحد عن ما اكتشفه أو إلى أين ذهب.

وبعد أن شاهد أحمد ابن عمرو (ياسر جلال) والده وهو في أحضان سيدة أخرى بثينه (مي عمر) دخل في حالة بكاء وانهيار شديدة، وقرر أن يتجه في عكس السير الطبيعي لحياته، فبعد أن كان يرفض السهر وشرب المخدرات والكحوليات مع صديقته روبي وأصدقاء السوء انجرف معهم ضد التيار.

وأثناء دخوله في حالة الانهيار بسبب والده توجه لإحدى سهراتهم وتناول الكثير من المخدرات وشرب الكحوليات ودخل في حال سكر شديدة، وبعد الانتهاء من سهرته معهم عاد مرة أخرى للمنزل وهو في حالة السكر، إلا أن شقيقته فريدة لحقت به من على باب المنزل وساندته حتى وصل لغرفته خوفا من أن يشاهده والده أو والدته وهو في تلك الحالة من السكر الشديد.

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، ويشارك في بطولة المسلسل كل من مراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

وتدور قصة مسلسل «علاقة مشروعة» في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

يعرض مسلسل علاقة مشروعة على قناة DMCدراما في تمام الثامنة مساء، ثم قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساء، وعلى قناة DMC، الساعة 11 ونصف مساءً.