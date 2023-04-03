الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«علاقة مشروعة» الحلقة 11.. ابن ياسر جلال يتعاطى المخدرات بسبب والده

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

تصاعدت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11، بطولة النجم ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم، والتي أُذيعت عبر قنوات DMCوDMCدراما والحياة، خاصة بعدما اتجه ابن ياسر جلال (أحمد) نحو طريق التعاطي والانحراف، عقب كشف علاقة والده بسيّدة أخرى.

 

وكشفت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل علاقة مشروعة، اكتشاف «أحمد» ابن ياسر جلال علاقة والده بـ«بثينة» التي تجسد دورها الفنانة مي عمر، والتي تسببت في حالة من الصدمة يعيشها أحمد.

 

ورصدت الحلقة 11 من مسلسل علاقة مشروعة، إصابة نجل ياسر جلال بحالة من الذهول والإنكار، لِما شاهده بين أبيه «عمرو» وزوجته الثانية «بثينة» في مكتب الأول، قام على إثرها بترك المنزل هاربًا مع صديقته روبي، وهو في حالة بكاء شديدة وانهيار تام دون أن يخبر أحد عن ما اكتشفه أو إلى أين ذهب.

 

وبعد أن شاهد أحمد ابن عمرو (ياسر جلال) والده وهو في أحضان سيدة أخرى بثينه (مي عمر) دخل في حالة بكاء وانهيار شديدة، وقرر أن يتجه في عكس السير الطبيعي لحياته، فبعد أن كان يرفض السهر وشرب المخدرات والكحوليات مع صديقته روبي وأصدقاء السوء انجرف معهم ضد التيار.

 

وأثناء دخوله في حالة الانهيار بسبب والده توجه لإحدى سهراتهم وتناول الكثير من المخدرات وشرب الكحوليات ودخل في حال سكر شديدة، وبعد الانتهاء من سهرته معهم عاد مرة أخرى للمنزل وهو في حالة السكر، إلا أن شقيقته فريدة لحقت به من على باب المنزل وساندته حتى وصل لغرفته خوفا من أن يشاهده والده أو والدته وهو في تلك الحالة من السكر الشديد.

 

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، ويشارك في بطولة المسلسل  كل من مراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

 

وتدور قصة مسلسل «علاقة مشروعة» في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».

 

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة 

يعرض مسلسل علاقة مشروعة على قناة DMCدراما في تمام الثامنة مساء، ثم قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساء، وعلى قناة DMC، الساعة 11 ونصف مساءً.

علاقة مشروعة مسلسل علاقة مشروعة مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2023 مسلسل علاقه مشروعه فى رمضان 2023 علاقة مشروعة الحلقة 11 مسلسل ياسر جلال فى رمضان 2023 مسلسل ياسر جلال ياسر جلال رمضان 2023 مسلسل رمضان 2023 القنوات الناقلة علاقة مشروعة الحلقة 11 مسلسل علاقة مشروعة مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

لا يفرقنا شيئ.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدا لترحيلها إلى النيابة صباحا

بسبب فيديوهات فاضحة.. تفاصيل القبض على سلمى الشيمى بالإسكندرية

أبرزهن آية سماحة.. مواهب شابة استطاعت التألق فى دراما رمضان 2023

مشهد مرعب.. فكهاني ينحر عنق زوجته وسط الشارع بأكتوبر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دمشق القاهرة.. القاهرة دمشق

وائل لطفي

تحية لـ«المتحدة»

مدحت بشاى

"المتحدة " بيت الدراما الناجحة (2)

محمد المعتصم

عملة نادرة

محمد العسيري

بهجت وإدريس.. من باب الأدب والذوق

محمود خليل

الصوم على «الأرجوحة»

بسنت حسن

"المتحدة" تتحد فى دراما رمضان

مؤمن المحمدي

خال وخال ورشيدى

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات حاشدة في نابلس لدعم أسير مريض في سجون الاحتلال

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلى على حمص