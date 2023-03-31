مسلسل الكتيبة 101 يتصدر محركات البحث مع عرض كل حلقة جديدة له، وذلك لأحداثه الكاشفة لمجهود الجيش المصري للحفاظ على سيناء من الجماعات المتطرفة التي تربصت بها في فترة سوداء من تاريخ مصر وحياة سيناء وشعب مصر كله امتدت من 2012 وثورة يونيه وما عقبها بسبب عزل الشعب للإخوان.

مسلسل الكتيبة 101 في رمضان 2023

حاول الإخوان والجماعات الموالية لهم من المسلحين والمطترفين الانتقام من المصريين بمحاولاتهم البائسة للكيد من سيناء والاستياء عليها، لكن في المقابل كانت كتائب الجيش تقف لهم بالمرصاد للحفاظ على الوطن وهو ما فعلته الكتيبة 101 ولتخليد ما فعلوه قامت الشركة المتحدة للانتاج الإعلامي بصناعة مسلسل كبير يبرز مكا قامت به الكتيبة101.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة التاسعة وقنوات العرض

ويتسأل الجمهور عن موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل الكتيبة 101 المكون من 20 حلقة، والتي سوف تعرض اليوم الجمعة 31 مارس 2023 على قناة ON الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 3.15 صباحاً والساعة 3.15 مساء، كما تعرض على قناة DMC دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 صباحاً، بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

فريق عمل الكتيبة 101 في رمضان 2023

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 وملخص الحلقة الثامنة

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.

وخلال الحلقة الثامنة دار قتال شرس بين الجيش من جهة والتكفيريين، هرب فى النهاية وليد فواز بعد إصابته، كما أنقذ عمرو يوسف زميله الضابط "إسلام" الذى يجسد دوره إسلام جمال إلا أنه فقد قدميه الاثنتين خلال العملية.

ولكن نجحت العملية فى الوصول إلى معلومات مهمة عبر ورق وهارد ديسك عليه معلومات عديدة تحمل خطط التكفيريين ومعلومات عنهم.

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