الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الحلقة الثامنة من «الكتيبة 101».. لحظات ود بين الجنود وكلمة أخوية من القائد

الكتيبة 101
الكتيبة 101

حالة من المودة المختلطة بالمزاح ومشاعر الأخوة والصداقة عكستها أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «الكتيبة 101» بين جنود الجيش المصري.

وظهرت تلك الحالة بين عدد من جنود القوات المصرية في احتفالية تخريج دفعة من الجنود، فأخذوا يتبادلون عبارات المودة والمزاح ووعود التجمع صحبة على مائدة الإفطار في رمضان.

وثُقت لحظات هذه الحالة بصورة جماعية للجنود ومعهم قائدهم، في صورة تخلد ذكرى هؤلاء الأبطال ولحظات عاشوها سويًا.

تلت هذه اللحظات كلمة القائد لهم خلال الاحتفالية قائلًا "أنا سعيد إني معكم النهاردة وحابب أتكلم معاكم من قلبي".

وأضاف أنه حضر مثل هذا اليوم كثيرا، وكان دائمًا ما تربطه بالضباط والجنود الذين يخدمون تحت قيادته علاقة أخوة وصداقة.

القائد: "باشوف كل واحد فيكم ابني"

قال إنه "ومن فترة وتحديدًا مع بداية حربنا ضد الإرهاب بدأت أشوف في كل واحد فيكم ابني".

أضاف القائد "ناس كتير مش عارفة ومش مدركة إننا بنخوض حرب حقيقية فيها مقاتل ومواطن وعدو وأرض وإن كل الموجودين هنا أبطال حقييين على الجبهة بيقدموا حياتهم وأرواحهم ودهم علشان يحموا أولادنا وأهالينا وعلشان يعيشوا في أمان".

ختم القائد لجنوده بقوله أن جميع البطولات التي يقدمونها كل لحظة لن تنسى وأنه فخور بكل فرد فيهم وتمنى منهم أن يكونوا دائمًا قدوة ومثل مشرف للقوات المسلحة المصرية "مصنع الرجال".

مسلسل "الكتيبة 101" يعرض بطولات هذه الكتيبة وتصديها للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، باعتبارها تقع في أخطر البؤر الشاهدة على  تمركز الإرهاب في مصر وهي "سيناء".

"الكتيبة 101" من بطولة الفنان عمرو يوسف، الفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.
 

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