الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحداث مشوقة فى ثامن حلقات «الكتيبة 101» و«الكبير أوى» و«سره الباتع»

الكتيبة 101
الكتيبة 101

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «دراما رمضان.. أحداث مشوقة في الحلقات الثامنة».

في مسلسل «الكتيبة 101» استجوب الضابط خالد (آسر ياسين) الإرهابي الذي يجسد دوره الفنان حسني شتا بعدما ألقي القبض عليه، وقال له الضابط إنه لو لم يتعاون معه ويمنحه معلومات مهمة فإنه سيفرج عنه ويبلغ الإرهابيين بأنه تعاون معه. 

وفي مسلسل «الكبير أوي 7» بدأ أحمد مكي في البحث عن مربوحة بعدما ترك منزل أحمد السقا، حيث كان يبحث في 3 أماكن قد تكون مربوحة مخطوفة فيها، ونجح في إنقاذها وعبّر لها عن حبه.

كما شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «سره الباتع» لقاءً جمع الجنرال الفرنسي مع حامد وطلب منه أن يرشد عن أصحابه، وأثناء المحاكمة لم يحضر كل أهل القرية، لكن الجنود الفرنسيون جمعوا الأهالي بالقوة وتمت المحاكمة وحُكم على حامد بالإعدام، ولكن الأهالي تجمعوا وأنقذوا حامد قبل تنفيذ حكم الإعدام.

وفي مسلسل «عملة نادرة» من بطولة نيللي كريم، طلب جمال سليمان من زوجته فريدة سيف النصر أن تقرب من ابنتها ندى موسى وألا تصدها مثلما تفعل كل مرة، وهو ما نفذته وحاولت أن تقترب منها كثيرًا وأكدت لها أنها تحبها كثيرًا.

الكتيبة 101 الكبير أوي سره الباتع برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر مسلسل عملة نادرة

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