الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أماكن ومواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة الاستثنائية

صرف المعاشات
صرف المعاشات

يتابع أغلب المصريون اللذين يرغبون في صرف معاشات شهر أبريل، طريقة الاستعلام عن التفاصيل الخاصة ومواعيد صرف معاشات شهر أبريل2023.

تفاصيل مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2023

وتصدر موضوع صرف معاشات شهر أبريل 2023 عملية البحث على محرك البحث “جوجل”.

وتقدم "الدستور" التفاصيل الكاملة التي أعلنت عنها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حول صرف معاشات شهر أبريل شاملة الزيادة الجديدة 15%، حيث تبدأ عمليات صرف المعاشات السبت المقبل.

الزيادة الاستثنائية لمعاشات شهر أبريل 2023

وجاءت الزيادة الاستثنائية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أن يكون الحد الأدنى 170 جنيهًا والحد الأقصى 1635 جنيها، بالإضافة إلى الزيادة الاستثنائية 300 جنيها التي تم صرفها من قبل مع معاش شهر 11 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه.

بدء صرف معاشات أبريل بالزيادة الجديدة السبت

بالزيادة الجديدة| مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 في رمضان

الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات شهر إبريل 2023.. قيمة الزيادة لكل شريحة

أماكن صرف معاشات شهر ابريل 2023

ويمكن للمواطنيين صرف معاشات شهر أبريل من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى المحافظات، ومن خلال ماكينات الصرف الإلكترونية  بالاضافة لمنافذ البريد المنتشرة كذلك ومحافظ التليفونات باعتبارها إحدى الخدمات التي تقدمهاالهيئة للمستحقين من أصحاب المعاشات،  بالاضافة أيضًا البنوك التجارية «كارت ميزة أو حساب توفير»، كذلك بنك ناصر الاجتماعي،والبنوك المتواجدة بالقري.

المستفيدين من  زيادة معاشات شهر أبريل 2023

وأعلنت الهيئة أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة رسميا يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وتكلفة تبكير صرف الزيادة يبلغ 14 مليار جنيه، عن أشهر أبريل، مايو، يونيو، وأن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2023 وحتى30/6/2023، ستستفيد من الزيادة اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.

الهيئة أوضحت أنه وفقا للزيادة من يتقاضى 1500 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 1725 جنيها، 1600 جنيه يتقاضى 1840 جنيها، 1700جنيه سيتقاضى 1955 جنيها، 1800 جنيه سيتقاضى 2070 جنيها، 1900 جنيه سيتقاضى 2185 جنيها، 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه، 2100 جنيه سيتقاضى 2415 جنيها، 2200 جنيه معاش سيتقاضى 2530 جنيها،2300 جنيه سيتقاضى 2070 جنيها، 2500 جنيه معاش فسيكون معاشه 2875 جنيها، 2800 جنيه يحصل على 3220 جنيها،2900 جنيه معاش سيكون معاشه 3335 جنيها، 3000 جنيه سيتقاضى 3450 جنيها، 3100 جنيه سيتقاضي معاشات 3565 جنيها، 3200 جنيه فسيكون معاشه 3680 جنيه، 3500 جنيه معاش سيتقاضى 4025 جنيها، 4000 جنيه سيحصل على 4600 جنيه، 4500 جنيه فسيكون معاشه بعد الزيادة 5175 جنيها، 5000 جنيه فسيكون معاشه بعد الزيادة 5750 جنيها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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