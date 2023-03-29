بالزيادة الجديدة| مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 في رمضان

يبحث الكثير من المواطنين وأصحاب المعاشات على محرك البحث العالمي جوجل عن مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 خلال شهر رمضان، وموعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة التي اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بواقع 15 % والتي يتم صرفها لأول مرة مع معاشات أبريل 2023.

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2023

وفي هذه السطور يرصد "الدستور" التفاصيل الكاملة والمعلومات عن مواعيد قبض معاشات أبريل 2023، والتي يزداد البحث عليها مع نهاية كل شهر وبداية الشهر الجديد موعد صرف المعاشات والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الأول من أبريل.

وزعت هيئة البريد المصري أصحاب المعاشات علي 4 شرائح لمنع التكدس والتزاحم داخل المكاتب، حيث يبدأ موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 للفئة الأولى الأقل من ألف جنيه يوميا السبت والأحد 1 و2 أبريل المقبل، على أن تستكمل الهيئة صرف المعاشات للفئة الثانية أكثر من ألف جنيه حتى ألفي جنيه يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 أبريل في حين يجري الصرف للفئة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من ألفي جنيه حتى 3 آلاف جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس 5 و6 أبريل، في حين يتم الصرف لأصحاب المعاشات الأكثر من 3 آلاف جنيه يومي السبت والأحد 8 و 9 أبريل على أن يتم تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 أبريل، لمن تخلف عن الصرف من أصحاب المعاشات.

مواعيد قبض معاشات ابريل 2023 خلال شهر رمضان

كما حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدد المستفيدين من الزيادة بنحو 11 مليون مواطن بقيمة تصل 55 مليار جنيه شهريا في حين تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه عن أشهر أبريل ومايو ويونيه على أن تتراوح قيمة صرف الزيادة بين 170 جنيهًا وبحد أدنى لـ1635 جنيهًا بحد أقصى.

وتقدم هيئة البريد المصري خدماتها لنحو 24 مليون عميل بالبريد علي مستوي الجمهورية ويصل عدد مكاتب الهيئة نحو 4400 مكتب وتشمل الخدمات صرف المعاشات والخدمات البريدية والمالية والحوالات والرسائل الفورية والطرود والشحن والتوصيل وخدمات الحكومة الإلكترونية.

وتقدم الهيئة حزم من الخدمات الحكومية الإلكترونية منها التموين والإسكان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والمرور والشهر العقاري والسجل التجاري وغيرها من الخدمات الأخرى وتصل 170 خدمة مميكنة.

مواعيد عمل مكاتب البريد في شهر رمضان 2023

تبدأ الفترة الصباحية لعمل مكاتب البريد في رمضان من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، على أن تعمل جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة بجميع المحافظات فترة عمل مسائية حتى الساعة الرابعة عصرًا.

مواعيد عمل البريد في رمضان 2023

وقررت الهيئة عمل بعض مكاتب البريد والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة يومي الجمعة والسبت، إلى جانب عمل المكاتب الرئيسية لفترات مسائية للتسهيل على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

تشغيل ٦٠ مكتب بريد بالفترة المسائية

وقررت هيئة البريد المصري تشغيل 60 مكتبًا بريديًا على مستوى الجمهورية فترة ليلية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا؛ وذلك بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات خلال شهر رمضان.

قيمة معاشات شهر أبريل 2023

المعاش بقيمة 1300 جنيه يصل إلى 1495 جنيها.

المعاش 2300 جنيه يصل إلى 2645 جنيها.

المعاش بقيمة 3500 جنيه يصل إلى 4025 جنيها.

المعاش بقيمة 4300 جنيه يصل إلى 4945 جنيها.

معاش بقيمة 5000 جنيه يصل إلى 6095 جنيها.

معاش بقيمة 6500 جنيه يصل إلى 7475 جنيها.

ويتم صرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة المقررة المستحقة لكل العاملين بالدولة بزيادة تقدر بنسبة 15 % على جميع المعاشات حيث يتم صرف الزيادة الجديدة للمعاشات في شهر أبريل 2023، ويتم صرف المعاش من جميع مكاتب البريد على مستوى جمهورية مصر العربية أو من خلال كارت البريد المصري المخصص لصرف المعاش.

أرقام مكاتب البريد في شهر رمضان 2023

حددت الهيئة أرقام معينة لخدمة العملاء والمواطنين حيث يمكن الرد على كافة شكاوى المواطنين عبر الرقم 16789 أو 0020235315900 أو 08008002800 من خلال كول سنتر من مجموعة مميزة من الموظفين المدربين على تذليل العقبات أمام العملاء في كافة محافظات الجمهورية.