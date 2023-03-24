اقترب صرفها.. اعرف قيمة زيادة المعاش وجدول صرف معاشات شهر إبريل

ببداية شهر رمضان الكريم يتسأل مستحقو المعاش والمقدر عددهم أكثر من 11 مليون أسرة حسب ما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وينتظر صارفو المعاش في مصر معاشات إبريل على أحر من الجمر بعد ما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبيق زيادة المرتبات وزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين، لتكون بنسبة 15%، اعتبارًا من أول أبريل 2023، وجاء ذلك خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في المنيا الخميس الموافق 2 مارس 2023.

قيمة زيادة المعاشات في إبريل 2023

وحسبما أوضحت وزارة المالية فإن قيمة زيادة المعاشات جاءت 300 جنيه أي بنسبة 15% وذلك بحد أدنى، وسوف تصرف الزيادة ضمن معاشات شهر أبريل 2023 اعتبارًا من أول شهر أبريل المقبل، طبقًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تزامن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 مع شهر رمضان وبدء استعداد الأسر لاستقبال عيد الفطر، لذا جرى تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس وأبريل 2023 هذا الشهر، للتخفيف عن الأسر في بداية شهر الصوم.

معاش شهر إبريل 2023

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يخدمها الدستور للقراء يوميًا تستعرض في السطور الأتية كل ما تريد معرفته عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 ومرتبات شهر مارس وأبريل 2023 وجدول زيادة المعاشات لشهر أبريل 2023، وموعد تطبيق صرف زيادة المعاشات.

جدول صرف معاشات شهر أبريل

يكون صرف معاشات شهر أبريل 2023 على 3 شرائح وأيام مختلفة جاءت كالآتي:

يبدأ صرف معاشات شهر إبريل بدءًا من يومي السبت والأحد 8 و9 أبريل على أن يتم تخصيص يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 أبريل، لمن تخلف عن الصرف من أصحاب المعاشات، إذ تتيح هيئة البريد المصري صرف المعاشات مع بداية شهر أبريل وفقًا للآتي:

المعاشات في إبريل أقل من 1000 جنيه يتم صرفها يومي السبت والأحد 1 و2 أبريل 2023.

المعاشات بدءًا من 1000 جنيه وأقل من 2000 يتم صرفها يومي الأربعاء والخميس 5 و6 أبريل 2023.

أما موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 أكثر من 2000 جنيه يتم صرفها يومي الخميس والأحد 7 و8 أبريل 2023.

الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 وكل ما يتعلق بالمعاشات بالدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي hلتي بدورها أتاحت تلك الخدمة عبر الدخول على هذا الرابــــــــط