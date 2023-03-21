الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد الزيادة.. جدول صرف معاشات شهر أبريل 2023 لجميع الشرائح

المعاشات
المعاشات

يتساءل الآلاف من مستحقي معاش التأمينات في معرفة موعد صرف قيمة معاش شهر أبريل، خاصة أنه من المقر أن يصرف المعاش مع الزيادة مطلع أبريل المقبل بعد أن أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاحه بعض المشروعات التنوية في المنيا ضمن حزمة من القرارات التي تسهل على المواطنين حياتهم وتخفف عليهم من بعض الأعباء المعيشية.

زيادة صرف معاشات أبريل 2023

وحسبما أوضحت وزارة المالية فإنه يقرر زيادة المعاشات الجديدة بنسبة 15% مع معاشات شهر أبريل للعام الجارى 2023 لعدد ما يقرب من 11 مليون مواطن من المستفيدين من المعاشات، وهي زيادة تأتي في موعدها بالنسبة لمئات الآلاف من الأسر مع  حلول شهر رمضان المبارك في الثالث والعشرين من مارس، وهو ما ينفع مستحقي المعاش في شراء لوازم رمضان من ياميش وسلع وتجهيزات العزومات.

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

موعد قبض معاشات شهر مارس وأبريل 2023

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023

في ظل الخدمات الإخبارية التي يقدمها «الدستور» نقدم في السطور التالية جدول زيادة المعاشات لشهر أبريل 2023 والموعد الرسمى لصرف المعاشات لجميع الفئات في إطار الاخبار الخدمية التي تقدمها.

رابط الاستعلام عن زيادة معاشات شهر إبريل 2023

وفي السياق ذاته، أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات والتأمينات خدمة الاستعلام موعد صرف معاشات شهر أبريل، وكافة التفاصيل حول زيادة المعاشات التي تصرف للمستفيدين، من خلال الرقم القومي، بـ الضغط على رابط الاستعلام من هنــــــــــــا .

جدول صرف معاشات شهر أبريل 2023 

تصرف معاشات شهر أبريل 2023 بتطبيق زيادة المعاشات الجديدة، تصرف يوم السبت والأحد 1 و2 أبريل، لـ أقل من 1000 جنيه.

ومعاشات شهر أبريل 2023، سوف  تصرف يوم الإثنين والثلاثاء 3 و4 أبريل، لـ أكثر من 1000- حتى 2000 جنيه.

تصرف يوم الأربعاء والخميس 5 و6 أبريل أكثر من 2000 حتى 3000 جنيه.

يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر أبريل بـ زيادة المعاشات الجديدة، من خلال اختيار الوسيلة الأسهل له لصرف المعاش كالتالى: 

  • مكاتب البريد المنتشرة في كل القرى والمراكز
  • البنوك والمحافظ الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعى، تقدم خدمة صرف معاشات شهر أبريل بـ زيادة المعاشات.
  • ماكينات الصرف الآلى للبنوك
  • منافذ فورى وكارت ميزة
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