الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة

صرف معاشات
صرف معاشات

يوشك شهر مارس على الانتهاء ومن ثم يتسأل الألاف من مستحقو المعاش عن موعد صرف معاشات شهر إبريل 2023، حيث يترقب المواطنون من أصحاب المعاشات عنه لا سيما أنه يأتي مع شهر رمضان ويهم الكثير من الأسر الحصول عليه لاستكمال الشهر الكريم الذي يلزمه الكثير من العزائم والتجمعات.

معاش شهر إبريل 2023 

ومعاش شهر إبريل من المقرر صرفه اعتبار من 1 أبريل المقبل الذي يوافق يوم السبت القادم 11 رمضان 1444، حيث يتم صرف معاشات شهر أبريل بموجب زيادة المعاشات الجديدة المقدرة بنسة 15 % وفقا لقررا الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 

وفي السطور الأتية تقدم «الدستور» في إطار خدماتها الإخبارية موعد وجدول زيادة المعاشات لشهر أبريل 2023 لجميع الفئات.

موعد صرف معاش أبريل 2023 بالزيادة الجديدة 15%

جدول مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بمكاتب البريد

موعد صرف معاشات أبريل 2023 بعد زيادتها

الموعد الرسمى لـ صرف معاشات شهر إبريل 2023 بـ زيادة المعاشات الجديدة:

يستطيع أصحاب المعاشات من جميع الفئات المقدر عددهم 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، موعد صرف معاشات شهرإبريل التي يتم صرفها في رمضان وتحديدا ابتداء من مطلع شهر أبريل، مضافة إليها زيادة المعاشات 2023.

 

رابط الاستعلام عن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة:

اتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة استعلام المواطنين عن كافة التفاصيل الخاصة بـ مواعيد صرف المعاشات وجدول صرف المعاشات، بواسطة الرقم القومي، بـ الضغط على رابط الاستعلام من هنــــــــــــا .

 

جدول صرف معاشات شهر أبريل 2023:

 

  • المقرر أن تصرف يوم السبت والأحد 1 و2 إبريل بـ زيادة المعاشات، لـ أقل من 1000 جنيه.
  • المقرر أن تصرف يوم الإثنين والثلاثاء 3 و4 أبريل، بـ زيادة المعاشات لـ أكثر من 1000- حتى 2000 جنيه.
  • المقرر أن تصرف يوم الأربعاء والخميس5 و6 أبريل بـ تطبيق زيادة المعاشات لأكثر من 2000 حتى 3000 جنيه.

الأماكن المتاحة لصرف معاشات شهر أبريل وتطبيق زيادة المعاشات:

تسهيلا على المواطنين من أصحاب المعاشات، يمكن اختيار الوسيلة المناسبة لصرف المعاش كالتالى:

 

يستطيع أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر أبريل 2023، من خلال منافذ البريد المصرى، عن طريق البنوك والمحافظ الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعى، ومنعا للتزاحم على منافذ البريد خلال ماكينات الصرف الألى للبنوك، كما أتيح لاصحاب المعاشات إختيار خدمة منافذ فورى وكارت ميزة، لصرف معاشات شهر ابريل 2023.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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