جدول مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بمكاتب البريد

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن جدول مواعيد قبض معاشات شهر أبريل 2023 وقيمة الزيادة الجديدة المستحقة لجميع أصحاب المعاشات المقدرة بنسبة 15% التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لنحو 11 مليون مواطن بقيمة تصل 55 مليار جنيه شهريا.

جدول مواعيد قبض معاشات أبريل 2023

ووزعت هيئة البريد المصري مواعيد قبض معاشات شهر أبريل 2023 إلى 4 فئات بالتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية للحد من التكدس والزحام بين المستفيدين، وتخفيف الضغط على العاملين في مكاتب البريد.

الفئة الأولى: يبدأ أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من ألف جنيه في صرف مستحقاتهم يومي السبت والأحد 1 و2 أبريل المقبل.

الفئة الثانية: يبدأ أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاش يتراوح ما بين ألف إلى ألفي جنيه خلال يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 أبريل.

الفئة الثالثة: يصرف أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاش شهري يتراوح ما بين ألفي إلى 3 آلاف جنيه، خلال يومي الأربعاء والخميس 5 و6 أبريل

الفئة الرابعة: أصحاب المعاشات الأكثر من 3 آلاف جنيه يصرفون مستحقاتهم خلال يومي السبت والأحد 8 و 9 أبريل.

وخصصت الهيئة يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 أبريل، لصرف معاشات الأفراد الذين تخلفوا عن الصرف في الأيام المخصص لهم.

قيمة معاشات شهر أبريل 2023

في السياق ذاته، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن قيمة صرف زيادة معاشات شهر أبريل 2023 تتراوح ما بين 170 جنيهًا بحد أدنى إلى 1635 جنيهًا بحد أقصى.

وتبلغ أعداد أصحاب المعاشات في مصر المستفيدين من الزيادة الجديدة نحو 11 مليون مواطن، وتقدر تكلفة زيادة المعاشات 15% نحو 55 مليار جنيه شهريا.

ومن المقرر أن ترتفع قيمة المعاشات بعد تطبيق الزيادة الجديدة كالتالي:-

المعاش بقيمة 1300 جنيه يصل إلى 1495 جنيها.

المعاش 2300 جنيه يصل إلى 2645 جنيها.

المعاش بقيمة 3500 جنيه يصل إلى 4025 جنيها.

المعاش بقيمة 4300 جنيه يصل إلى 4945 جنيها.

معاش بقيمة 5000 جنيه يصل إلى 6095 جنيها.

معاش بقيمة 6500 جنيه يصل إلى 7475 جنيها.

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