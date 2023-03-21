الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد قبض معاشات شهر مارس وأبريل 2023

معاشات شهري مارس
معاشات شهري مارس وأبريل

يبدأ قبض معاشات المواطنين في بداية كل شهر ميلادي، ومع بداية شهر أبريل المقبل يبدأ قبض معاشات لأكثر من 10 مليون شخص بعد الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي للموظفين وأصحاب المعاشات والتي تقدر بنحو 15 %، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد قبض معاشات شهر مارس وأبريل 2023.

قبض معاشات شهر مارس 2023 

حصل الموظفون على معاشات شهر مارس مع بداية الشهر وبالتحديد في أيام 1، 2، 3، 4 مارس ، كما حصل أصحاب معاشات تكافل وكرامة على معاشهم في 15 مارس الجاري.

موعد صرف زيادة معاشات أبريل 2023 وكيفية الاستعلام عنها

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2023 وموعد صرف الزيادة المقررة

 

صرف معاشات شهر إبريل 2023

يحصل أصحاب المعاشات على قبض شهر إبريل بالزيادة الجديدة التي أقرتها الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة بلغت 15% بحد أدنى 170 جنيها وحد أقصى  1635 جنيها، بعد موافقة البرلمان على زيادة معاشات أكثر من 10 مليون مواطن.

ورغم تداول بعض الأخبار عن صرف معاشات شهر أبريل قبل بداية شهر رمضان الذي حددته البحوث الفلكية في 23 مارس المقبل، إسوة بالموظفين الذين قامت وزارة المالية بتبكير صرف مرتباتهم قبل بداية شهر رمضان.

إلا أن صرف معاشات شهر أبريل ستكون في موعدها الطبيعي في الاول من أبريل، وفق الجدول الرسمي لصرف المعاشات.

زيادة المعاشات الجديدة 2023

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بزيادة المعاشات بنسبة 15%، ليتم صرفها اعتبارًا من أول شهر أبريل المقبل، وجاءت معاشات المواطنين بعد الزيادة كالتالي: 

  • تصل قيمة زيادة المعاشات بعد زيادتها لـ 1495جنيهًا بعد أن كانت 1300 جنيه.
  • تصل قيمة زيادة المعاشات 2645 جنيهًا بعد أن كانت 2300 جنيه.
  • تصل قيمة زيادة المعاشات 4025 جنيهًا بعد أن كانت 3500 جنيه.
  • تصل قيمة زيادة المعاشات لـ 4945 جنيهًا بعد أن كانت 4300 جنيه.
  • تصل قيمة زيادة المعاشات لـ 6095 جنيهًا بعد أن كانت 5300 جنيه.
  • وتصل قيمة زيادة المعاشات لـ 7475 جنيهًا بعد أن كانت 6500 جنيه وهو الحد الأقصى لصرف المعاشات .
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ميعاد صرف معاشات أبريل 2023 وقيمتها بعد الزيادة

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رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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