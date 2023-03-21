يبدأ قبض معاشات المواطنين في بداية كل شهر ميلادي، ومع بداية شهر أبريل المقبل يبدأ قبض معاشات لأكثر من 10 مليون شخص بعد الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي للموظفين وأصحاب المعاشات والتي تقدر بنحو 15 %، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد قبض معاشات شهر مارس وأبريل 2023.

قبض معاشات شهر مارس 2023

حصل الموظفون على معاشات شهر مارس مع بداية الشهر وبالتحديد في أيام 1، 2، 3، 4 مارس ، كما حصل أصحاب معاشات تكافل وكرامة على معاشهم في 15 مارس الجاري.

صرف معاشات شهر إبريل 2023

يحصل أصحاب المعاشات على قبض شهر إبريل بالزيادة الجديدة التي أقرتها الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة بلغت 15% بحد أدنى 170 جنيها وحد أقصى 1635 جنيها، بعد موافقة البرلمان على زيادة معاشات أكثر من 10 مليون مواطن.

ورغم تداول بعض الأخبار عن صرف معاشات شهر أبريل قبل بداية شهر رمضان الذي حددته البحوث الفلكية في 23 مارس المقبل، إسوة بالموظفين الذين قامت وزارة المالية بتبكير صرف مرتباتهم قبل بداية شهر رمضان.

إلا أن صرف معاشات شهر أبريل ستكون في موعدها الطبيعي في الاول من أبريل، وفق الجدول الرسمي لصرف المعاشات.

زيادة المعاشات الجديدة 2023

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بزيادة المعاشات بنسبة 15%، ليتم صرفها اعتبارًا من أول شهر أبريل المقبل، وجاءت معاشات المواطنين بعد الزيادة كالتالي: