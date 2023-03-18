السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2023 وموعد صرف الزيادة المقررة

مرتبات
مرتبات

في الساعات الأخيرة يكثف المواظفون في القطاع العام وقطاع الأعمال البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023، ويهتم المواطنين في مختلف الدرجات الوظيفية عن صرف مرتب مارس لأهمية ذلك بالتزامن مع استقبال المصريين لشهر رمضان الكريم  ومرتبات هذا الشهر تساعدهم لشراء مستلزمات الطعام والياميش، وكذلك إخراج الزكاة والمساهمة في الخير.

مرتبات شهر مارس 2023

وتقدم «الدستور» في السطور التالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023 وجدول زيادة مرتبات 2023 الجديدة بعد تصريحات الرئيس السيسي خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمنيا، وسوف يطبق بدءً من أبريل المقبل 

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 صرف مرتبات شهر مارس 2023 للموظفين

وحسبما أعلنت وزارة المالية فإنها ستقوم بتبكير صرف المتربات هذا الشهر بمناسبة شهر الخير وسوف تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر مارس بعد ثلاثة أيام، الموافق يوم الأثنين 20 مارس 2023 بدلا من الخميس 23 مارس قبل حلول شهر رمضان الكريم، حيث يستمر صرف مرتبات شهر مارس العام الجارى حتى يوم 26 مارس، داخل 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية.

جدول مواعيد صرف مرتبات مارس2023 للموظفين

مرتبات شهر مارس 2023

1. تصرف مرتبات شهر مارس 2023 يوم الاثنين 20 مارس.، يوم الثلاثاء 21 مارس، وتصرف لباقي والهيئات،يوم الأربعاء 22 مارس و يوم الخميس 23 مارس وتستمر حتى  يوم الأحد 26 مارس.

موعد صرف زيادة المرتبات 2023 

ويتسأل عدد من المواطنين عن موعد تطبيق زيادة صرف مرتبات العالمين في الدولة  بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بقرار تطبيق زيادة المرتبات، ويبحث المواطنون عن موعد تطبيقها وصرفها رسميا والحد الأدنى والأقصى لها، حيث من المقرر أن يطبق قرار زيادة المرتبات والمعاشات 2023 والحد الادنى للأجور بداية من أبريل 2023 المقبل، ويصل دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

زيادة صرف مرتبات شهر إبريل 2023

يأتى حساب لحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة يأتى حساب المرتبات بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى كالتالى:

 

1- زيادة المرتبات.. يصل بعد الزيادة تصل إلى 3500 جنيه شهريًا، لـ موظفى الدرجة السادسة وما يعادلها.

 

2- زيادة المرتبات، يصل بعد الزيادة تصل إلى 5000 جنيه شهريًا، لـ موظفى الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها.

 

3- زيادة المرتبات، يصل بعد الزيادة تصل إلى 6000 جنيه شهريًا، لـ حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة.

 

4- زيادة المرتبات، تصل بعد الزيادة تصل إلى 7000 جنيه شهريًا، لـ حاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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