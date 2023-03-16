الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رابط مفتوح.. استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة 2023

مخالفات المرور
مخالفات المرور

زاد بحث الكثير من أصحاب السيارات عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عن خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة 2023، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة للمرور، بالإضافة إلي طرق سداد المخالفات.

و يستعرض “الدستور” خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم السيارة من خلال الموقع الموقع الإلكتروني للنيابة العامة للمرور، بالإضافة إلى طرق سداد مخالفات المرور 2023.

استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة 2023

وفي هذا السياق، يستطيع أصحاب السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم لوحة القاهرة، من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: علي صاحب السيارة الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة عبر الرابط من هنا .
الخطوة الثانية: علي صاحب السيارة اختيار خدمات المرور.
الخطوة الثالثة: علي صاحب السيارة اختيار أيقونة «بيانات المرور».
الخطوة الرابعة: علي صاحب السيارة اختيار أيقونة «الاستعلامات» ثم اضغط على زر «استمرار».
الخطوة الخامسة: علي صاحب السيارة تحديد نوع المخالفات سواء كانت: «مخالفات رخص المركبات» أو «مخالفات رخص القيادة».

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الخطوة السادسة: علي صاحب السيارة اختيار «مخالفات رخص المركبات» ثم الضغط على زر «استمرار».
الخطوة السابعة: علي صاحب السيارة تحديد رقم اللوحة سواء كانت: «أرقام فقط» ،«حروف وأرقام».
الخطوة الثامنة: علي صاحب السيارة الضغط على أيقونة «إجمالي المخالفات».
الخطوة التاسعة: تظهر أمامك قيمة جميع المخالفات المسجلة على سيارتك.

خطوات سداد مخالفات المرور 2023 أون لاين

وفي الإطار نفسه، يمكنكم اختيار خدمة التصالح الفوري في مخالفات المرور، من خلال الدفع «أون لاين»، من المنزل أو من أي مكان آخر، ثم إتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي: علي صاحب السيارة الدخول علي  موقع النيابة العامة.
خطوة ثانية: علي صاحب اختيار «خدمات المرور».

خدمات نيابات المرور.. الاستعلام عن مخالفات رخص السيارات


خطوة ثالثة: علي صاحب السيارة الضغط على أيقونة «الدفع» ثم اختيار المخالفة المراد سداد قيمتها سواء كانت «مخالفات رخص المركبات- مخالفات رخص القيادة».
خطوة رابعة: علي صاحب السيارة ادخال البيانات المطلوبة.
خطوة خامسة: علي صاحب السيارة الضغط على «إجمالي المخالفات».
وأخيراً: تظهر أمامك قيمة المخالفات المستحقة، ثم اختيار طريقة الدفع المناسبة.

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الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة 2023

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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