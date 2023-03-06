خدمات نيابات المرور.. الاستعلام عن مخالفات رخص السيارات

تقدم خدمات نيابة المرور (موقع النيابة العامة) الاستعلام الالكتروني عن المخالفات المرورية لرخص القيادة والمركبات لمعرفة المبلغ المستحق، وكذلك يمكن سداد المخالفات إلكترونيا عبر بطاقة فيزا أو ماستر كارد.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

في الخطوة الأولى ابدأ بزيارة موقع النيابة العامة المصرية

ابدأ باختيار أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور

ابدأ بتسجيل اسمك الرباعي

ابدأ فى تسجيل رقم اللوحة المعدنية بالارقام والحروف

انقر على أيقونة إجمالي قيمة المخالفة

انقر على ايقونة استعلام لتكون أمامك على الفور قيمة المخالفة المقررة عليك

القيمة المالية لـ المخالفات المرورية 2023

ونوضح من خلال التقرير التالي قيمة المخالفات المرورية التي يقرها قانون المرور وسعر كل منها ، حيث تختلف أسعار المخالفات المرورية وفق ما نص عليه القانون: