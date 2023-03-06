الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خدمات نيابات المرور.. الاستعلام عن مخالفات رخص السيارات

المرور
المرور

تقدم خدمات نيابة المرور (موقع النيابة العامة) الاستعلام الالكتروني عن المخالفات المرورية لرخص القيادة والمركبات لمعرفة المبلغ المستحق، وكذلك يمكن سداد المخالفات إلكترونيا عبر بطاقة فيزا أو ماستر كارد.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

في الخطوة الأولى ابدأ بزيارة موقع النيابة العامة المصرية

ابدأ باختيار أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور

ابدأ بتسجيل اسمك الرباعي

ابدأ فى تسجيل رقم اللوحة المعدنية بالارقام والحروف

انقر على أيقونة إجمالي قيمة المخالفة

انقر على ايقونة استعلام لتكون أمامك على الفور قيمة المخالفة المقررة عليك

مواعيد عمل إدارات المرور فى شهر رمضان 2023

رابط النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور 2023

القيمة المالية لـ المخالفات المرورية 2023 

ونوضح من خلال التقرير التالي قيمة المخالفات المرورية التي يقرها قانون المرور وسعر كل منها ، حيث تختلف أسعار المخالفات المرورية وفق ما نص عليه القانون:

  1. عدم ارتداء حزام الأمان: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.
  2. تركيب زجاج فيم: تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه.
  3. كسر بالزجاج: تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه.
  4. تركيب ستائر: تتراوح الغرامة بين 20 و100 جنيه.
  5. عدم الاتزان في القيادة: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيها.
  6. اعتراض الطريق أمام سيارات الطوارئ: تتراوح الغرامية بين 20 و50 جنيها.
  7. جلوس الأطفال دون السابعة في المقعد المجاور للسائق: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيها.
  8. عدم امتلاك سيارة حريق: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.
  9. تعطيل حركة المرور عن عمد: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.
  10. تركيب سرينة هوائية: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.
  11. إخراج السيارة دخان كثيف: تتراوح الغرامة بين 500 و1500 جنيه.
  12. عدم تركيب اللوحات المعدنية: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.
  13. استعمال لوحات غير خاصة بالسيارة: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.
  14. الانتظار في تقاطع الطرق: تتراوح الغرامة بين 200 و1000 جنيه.
  15. السير ببطء ملحوظ في تقاطع الكوبري: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.
  16. السير ببطء ملحوظ في مدخل النفق: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.
  17. الانتظار في الأماكن الممنوعة: تتراوح الغرامة بين 200 و500 جنيه.
  18. تركيب أجهزة تنبيه مخالفة: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.
  19. استعمال أنوار ليزر: تتراوح الغرامة بين 20 و50 جنيها.
  20. عدم صلاحية الفرامل: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.
  21. الإمساك بالهاتف: تتراوح الغرامة بين 100 و300 جنيه.
  22. التوقف على الكوبري عن عمد: تتراوح الغرامة بين 100 و1000 جنيه.
  23. عدم السير في المسار المحدد على الطرق: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.
  24. كسر الإشارة: تتراوح الغرامة بين 500 و1000 جنيه.
  25. اعتداء صاحب السيارة على رجل المرور: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.
  26. تجاوز السرعة المقررة: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.
  27. انتهاء رخصة السير والقيادة: تتراوح الغرامة بين 1000 و2000 جنيه.
  28. تغيير لون اللوحة المعدنية: تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.
  29. تخريب اللوحات المعدنية: تصل قيمة الغرامة إلى 1500 وإيقاف 6 أشهر.
  30. السير دون رخصة سير: تتراوح قيمة الغرامة بين 1000 و3000 جنيه.
  31. السير دن رخصة قيادة: تتراوح الغرامة بين 1000 و2000 جنيه.
  32. السير عكس الاتجاه: تتراوح الغرامة بين 1000 و3000 جنيه.
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