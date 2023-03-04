رابط النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور 2023.. مع صباح كل يوم، يبحث العديد من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور، من خلال الانترنت، للقيام بالاطلاع عن المخالفات الخاصة بسيارتهم، ومعرفة كيفية تسديد تلك المخالفة.

وحرصًا من الدستور للتيسير على المواطنين، نوضح خلال التقرير التالي بالتفصيل خطوات رابط النيابة العامة للاستعلام عن مخالفات المرور، في ظل التيسيرات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، ومنعًا للزحام بمجمعات المرور.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 عبر موقع النيابة العامة

تأتي الخطوة الأولي بعد فتح الأنترنت، بكتابة جملة الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 بمحرك البحث جوجل او الضغط على الرابط التالي (من هنا).

ويظهر على اللوحة الرئيسية خدمات المرور.. النيابة العامة

بمجرد الضغط علي الرابط، تجد نفسك داخل الموقع الرسمي للنيابة العامة لمخالفات المرور.

تحتوي صفحة خدمات المرور للنيابة العامة، على عدة خدمات لقائدي السيارات وهي:

الاستعلامات - التصالح الفوري – الدفع – التظلمات – خدمة متابعة الطلبات.

يختار المواطن خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور، ويضغط عليها ويختار ما بين مخالفات رخص المركبات، ومخالفات رخص القيادة.

بالضغط على مخالفات رخص المركبات يتم إدخال رقم الرخصة حروف وأرقام، والضغط على إجمالي المخالفات ستظهر القيمة الكلية للمخالفة المسجلة على المركبة.

كما يمكن الضغط على خدمة مخالفات رخص القيادة، وبعد ذلك يتم ادخال رقم الرخصة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص، والبحث عن إجمالي المخالفات.

التظلم على مخالفات المرور

كما يوفر نوقع النيابة للاستعلام علي مخالفات المرور خدمة التظلم على المخالفات المرورية

ويتم ذلك من خلال الدخول إلى موقع النيابة العامة للخدمات المرورية.

اضغط على الاستعلام للاستعلام عن مخالفات المرور، ويتم إدخال رقم السيارة بالأرقام أو الأرقام والحروف اضغط على الاستعلام عن قيمة مخالفات المرور.

وتأتي المرحلة الأخيرة بالضغط على التظلم حتى يتم إرسال طلب التظلم على مخالفات المرور.