موقع النيابة العامة.. الاستعلام عن مخالفات المرور ورخص القيادة 2023

مع اقتراب نهاية كل شهر يكثف البحث عن الاستعلام عن مخالفات المرور والرابط المخصص لها من النيابة العامة لرغبة حاملي رخص القيادة وملاك السيارات لاستقطاع قيمة المخالفات من الراتب الشهري، لذا جاء عنوان "الاستعلام عن المخالفات المرورية من موقع النيابة العامة في مقدمة محركات البحث.

خدمات المرور على موقع النيابة العامة 2023

في السياق ذاته أجرت النيابة العامة، تحديثات جديدة على الموقع الرسمي الخاص بها، فيما يخص خدمات نيابة المرور، وعلى رأسها الاستعلام عن مخالفات المرور بأنواعها وطرق السداد والتظلم عليها.

وفي إطار الخدمات الاخبارية التي يقدمها الدستور للقراء يوميًا، في التقرير التالي نقدم كل ما يود ملاك المركبات معرفته في ما يخص مخالفات المرور.

طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2023

- الدخول على موقع النيابة العامة من هنـــــــا.

- اختر الاستعلام

- اختر مخالفات رخص المركبات

- ادخل أرقام لوحة السيارة بالأرقام والأحرف.

- ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة 2023

الدخول على موقع النيابة العامة من هنـــــا. اختر خدمات المرور مخالفات رخصة القيادة كتابة أرقام الرخصة اختار خانة "استعلام".

الجدير بالذكر أن تحديث للموقع أصبح لا يسمح بظهور إجمالي المخالفات وتفاصيلها إلا بعد إدخال الرقم القومي لصاحب الرخصة أو صاحب السيارة ورقم الهاتف المسجل لدى المرور، وذلك لضمان لخصوصية مالكي السيارات من استعلام آخرين عن مخالفاتهم المرورية.

طرق التظلم على مخالفات المرور

واتاحت النيابة العامة لأصحاب المخالفات التظلم على قيمتها تيسيرًا على المواطنين وبعد نتيجة التظلم يمكن تخفيض القيمة بنسبة تصل لـ 50%، وإليكم الخطوات في السطور الآتية:

- الدخول على موقع النيابة العامة من هنا.

- ستظهر صفحة بها 5 خانات.

- اختر خانة التظلمات

-الضغط على كلمة استمرار.

-اختيار مخالفات رخص مركبات.

- تسجيل بيانات رخصة المركبة.

- الضغط على تقديم الطلب.

- وبعد إرسال الطلب، ستحصل علي كود أحتفظ به، ومن بعدها يجب المتابعة لحين الرد من خلال رسالة على الرقم المدون لدى المرور.

خطوات التظلم على مخالفات رخص القيادة

- الدخول علي موقع النيابة العامة الالكتروني من هنـــــا.

- اختر منها التظلمات.

- أختر منها مخالفات رخص القيادة.

- ادخال بالبيانات المطلوبة.

- اضغط على إجمالي المخالفات.

- قم بالضغط على إرسال الطلب.

- سيظهر لك كود عليك الاحتفاظ به للاستعلام عن الطلب.