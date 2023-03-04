السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مواعيد عمل إدارات المرور فى شهر رمضان 2023

مواعيد عمل إدارات
مواعيد عمل إدارات المرور فى شهر رمضان ٢٠٢٣

ننشر مواعيد عمل إدارات المرور فى شهر رمضان ٢٠٢٣، فمع الاقتراب من شهر رمضان الكريم حرصت وزارة الداخلية متمثلة في  إدارة المرور على تسهيل الخدمات المرورية على المواطنين، وخاصة أنها تشمل قطاع واسع من المواطنين متمثلة في السائقين وأصحاب المركبات.

 مواعيد عمل إدارات المرور فى شهر رمضان 2023

قررت الوزارة  بدء العمل بوحدات وأقسام التراخيص التابعة لإدارات المرور خلال شهر رمضان الكريم ابتداء من يوم السبت إلي يوم الخميس. 

يبدأ العمل من الساعة الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً في الفترة الصباحية.

والفترة المسائية  يتم فيها العمل بدءاً من الساعة 5 مساءً وحتى 8 مساءً.

 ويعد يوم الجمعة اجازة رسمية في جميع وحدات وإدارات المرور.

ويعتبر هذا من ثوابت استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة  إلى التيسير على المواطنين، وتقديم خدمات مرورية متميزة لهم وسرعة الانتهاء من الإجراءات  الخاصة بالترخيص.

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