الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«إكسترا نيوز»: مشروعات النقل فى المنيا.. تُيسر حركة المرور وتمد شرايين التنمية

جريدة الدستور

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيديوجراف عن مشروعات النقل في المنيا، والتي ساهمت في تيسير حركة المرور ومد شرايين التنمية.

وبلغ إجمالي عدد الطرق المرصوفة في محافظة المنيا، 3.9 ألف كيلو متر، كما بلغ إجمالي تكلفة مشروعات الطرق في المنيا منذ 2014 حوالي 12.34 مليار جنيه.

وبلغ عدد مشروعات الطرق في محافظة المنيا، حوالي 38 مشروعًا، إذ تم إنشاء 8 كباري جديدة أنشئت في المنيا لتيسير حركة و المرور.

ويُعد طريق الصعيد الصحراوي الغربي أحد مشروعات التطوير الرئيسية، كما يُعد محور صفي الدين أبوشناف على نهر النيل أحد أهم المشروعات التنموية، والذي بلغت تكلفة إنشائه 1.8 مليار جنيه.

مشروعات النقل في المنيا حركة المرور مشروعات الطرق طريق الصعيد الصحراوي الغربي

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رسائل المنيا

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