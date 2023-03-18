السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد صرف زيادة معاشات أبريل 2023 وكيفية الاستعلام عنها

المعاشات
المعاشات

مع بدء العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان يتسأل أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 كونه يساهم مع الأسر في شراء السلع والاحتياجات الخاصة بالأسر في هذا الشهر الكريم، الذي يتميز في مصر بأكثر شهر استهلاكًا للطعام، ويستعد له المسلمون بشراء اللحوم والياميش والمكسرات، والمعاش يساهم بشكل كبير مع الأسر في تحمل أعباء الحياة في ظل الغلاء.

زيادة المعاشات في أبريل 

ويهتم مستحقو معاش التأمينات عن موعد صرف معاشات شهر أبريل وقيمته لا سيما بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبيق الزيادة على معاشات أبريل القادم 2023 بقيمة تبلغ 15%، وهو ما يكون ملائمًا لاحتياجات شهر رمضان والاستعداد لعيط الفطر المبارك .

متوفر| مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2023

ميعاد صرف معاشات شهر أبريل 2023

ميعاد صرف معاشات أبريل 2023 وقيمتها بعد الزيادة

 

موعد صرف زيادة معاشات أبريل 2023

وحسبما اعلنت وزارة المالية فمن المُنتظر أن يتم صرف معاشات شهر ابريل 2023، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 15% في افتتاحه بعض المشروعات التنموية بالمنيا الجديدة في الشهر الجاري.

جدول صرف معاشات شهر أبريل 2023

من المتوقع أن يتم صرف  المعاشات لأصحاب المعاشات الأكثر من 3 آلاف جنيه يومي السبت والأحد 8 و 9 أبريل.

وتم تخصيص يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 أبريل لمن تخلف عن الصرف من أصحاب المعاشات، حيث تتيح هيئة البريد المصري صرف المعاشات مع بداية شهر أبريل، على أن يتم توزيع عملية الصرف على 4 شرائح، منعًا للتكدس.

قيمة زيادة معاشات أبريل 2023 

وحسب القرار الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فقد وجه  بزيادة المعاشات الجديدة، المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين بنسبة 15%، اعتبارًا من أول أبريل القادم لكن حتى الأن يتسال المستفيدين من المعاشات عن قيمة الزيادة بالجنيه. 

جدول زيادة المعاشات في أبريل 2023

  • تصل قيمة المعاشات المقدرة بـ 1300 جنيه إلى 1495 جنيه بعد إضافة زيادات معاشات أبريل.
  • تبلغ قيمة المعاشات المقدرة بـ 2300 جنيه بعد الزيادة 2645 جنيهًا.
  • تصل المعاشات المقدرة بـ 3500 جنيه بعد الزيادات إلى 4025 جنيهًا.
  • المعاشات المقدرة بـ 4300 جنيه إلى 4945 جنيهًا بعد الزيادة.
  • قيمة المعاشات المقدرة بـ 5300 جنيه بعد الزيادات إلى 6095 جنيهًا.
  • قيمة المعاشات المقدرة بـ 6500 جنيه إلى 7475 جنيهًا.

 

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات إلكترونيًا

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات خدمة الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي تيسيرًا على كبار السن ومستحقيه، وذلك عبر عدة خطوات بسيطة جاءت كالآتي:

  • الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في البداية.
  • التسجيل على الموقع كمستخدم.
  • اختيار أيقونة خدمات أصحاب المعاشات.
  • الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
  • الضغط على بدء الخدمة من خلال إدخال الرقم القومي.

 

ابريل موعد صرف معاشات شهر إبريل صرف معاشات شهر ابريل زيادة المعاشات موعد صرف زيادة معاشات ابريل 2023 جدول صرف معاشات شهر إبريل 2023 الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

مواد متعلقة

متوفر| مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

وقف دعوى الأطباء بإلغاء قرار التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية تعليقيًا لحين فصل الدستورية

أسرة كاملة.. مصرع 5 أشخاص فى حادث بالدقهلية

وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد تصميم مشروع تطوير كورنيش المقطم

بعد زيادة المصابين بها.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة ألبورت النادرة

إقبال كبير على الجناح المصرى بمعرض فيينا الدولي للإجازات والسفر والسياحة

«التصوير الجداري.. تاريخ وتقنية».. كتاب جديد لـ محمد سالم عن قصور الثقافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا