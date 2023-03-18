موعد صرف زيادة معاشات أبريل 2023 وكيفية الاستعلام عنها

مع بدء العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان يتسأل أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 كونه يساهم مع الأسر في شراء السلع والاحتياجات الخاصة بالأسر في هذا الشهر الكريم، الذي يتميز في مصر بأكثر شهر استهلاكًا للطعام، ويستعد له المسلمون بشراء اللحوم والياميش والمكسرات، والمعاش يساهم بشكل كبير مع الأسر في تحمل أعباء الحياة في ظل الغلاء.

زيادة المعاشات في أبريل

ويهتم مستحقو معاش التأمينات عن موعد صرف معاشات شهر أبريل وقيمته لا سيما بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبيق الزيادة على معاشات أبريل القادم 2023 بقيمة تبلغ 15%، وهو ما يكون ملائمًا لاحتياجات شهر رمضان والاستعداد لعيط الفطر المبارك .

موعد صرف زيادة معاشات أبريل 2023

وحسبما اعلنت وزارة المالية فمن المُنتظر أن يتم صرف معاشات شهر ابريل 2023، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 15% في افتتاحه بعض المشروعات التنموية بالمنيا الجديدة في الشهر الجاري.

جدول صرف معاشات شهر أبريل 2023

من المتوقع أن يتم صرف المعاشات لأصحاب المعاشات الأكثر من 3 آلاف جنيه يومي السبت والأحد 8 و 9 أبريل.

وتم تخصيص يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 أبريل لمن تخلف عن الصرف من أصحاب المعاشات، حيث تتيح هيئة البريد المصري صرف المعاشات مع بداية شهر أبريل، على أن يتم توزيع عملية الصرف على 4 شرائح، منعًا للتكدس.

قيمة زيادة معاشات أبريل 2023

وحسب القرار الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فقد وجه بزيادة المعاشات الجديدة، المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين بنسبة 15%، اعتبارًا من أول أبريل القادم لكن حتى الأن يتسال المستفيدين من المعاشات عن قيمة الزيادة بالجنيه.

جدول زيادة المعاشات في أبريل 2023

تصل قيمة المعاشات المقدرة بـ 1300 جنيه إلى 1495 جنيه بعد إضافة زيادات معاشات أبريل.

تبلغ قيمة المعاشات المقدرة بـ 2300 جنيه بعد الزيادة 2645 جنيهًا.

تصل المعاشات المقدرة بـ 3500 جنيه بعد الزيادات إلى 4025 جنيهًا.

المعاشات المقدرة بـ 4300 جنيه إلى 4945 جنيهًا بعد الزيادة.

قيمة المعاشات المقدرة بـ 5300 جنيه بعد الزيادات إلى 6095 جنيهًا.

قيمة المعاشات المقدرة بـ 6500 جنيه إلى 7475 جنيهًا.

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات إلكترونيًا

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات خدمة الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي تيسيرًا على كبار السن ومستحقيه، وذلك عبر عدة خطوات بسيطة جاءت كالآتي: