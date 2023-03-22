موعد صرف معاشات أبريل 2023 بعد زيادتها

ساعات قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان الكريم، ويبدأ غدا الخميس الموافق 23 مارس الحالي ويتضاعف التساؤل عن موعد صرف معاشات أبريل ٢٠٢٣ عبر جوجل، حيث يترقب كثير من الأشخاص المتعاقدين والمستفيدين منهم لمعرفة حقيقة التبكير بصرف معاشات شهر أبريل 2023.

موعد صرف معاشات أبريل ٢٠٢٣ وحقيقة تبكير الصرف

وينشر "الدستور" موعد صرف معاشات شهر أبريل ٢٠٢٣ في التقرير الآتي..

وحسمت الهيئة القومية بالتأمينات الاجتماعية الجدل عن تبكير موعد صرف معاشات أبريل لعام 2023، والذي يكون من المقرر أن سيكون بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وانتشرت الكثير من الأقاويل عن صرف معاشات شهر أبريل مبكرا قبل قدوم رمضان المبارك.

قيمة الزيادة على معاشات شهر إبريل ٢٠٢٣

ومن الجدير بالذكر أن سيتم صرف معاشات شهر أبريل وتكون بزيادة تصل إلى حوالي 15% ، وذلك عقب قرارات الأزمة الاقتصادية العالمية والتي قد أقرتها الحكومة المصرية.

وقامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بالكشف عن صرف معاش شهر أبريل لعام 2023 وتكون بالزيادة الجديدة، حيث أن سيتم صرف المعاشات مع وجود الزيادة الجديدة.

وسيتم صرف المعاشات الخاصة بشهر إبريل عبر ماكينات الصرف الآلي في كافة البنوك، ومن خلال فروع البنوك المتنوعة وكذلك أيضا من الفروع وجميع ماكينات البريد المصري.



ويتاح صرف المعاشات عبر المحافظ الإلكترونية للتليفون المحمول، وطبق كل جهة سيصرف منها المستفيد.

وسيصرف مبلغ 11 مليون مصري في زيادة المعاشات 2023، والتي ستكون سنويا بقيمة حوالي 55 مليار جنيه.

وتأتي الزيادة بحد أدنى تكون بملبغ 170 جنيه في المعاشات، وبينما قيمة 1635 جنيه مصري للحد الأقصى.

وكان مقررا الصرف للزيادة في شهر يوليو لعان 2023، قبل أن سيتم تبكيرها لمدة حوالي 3 أشهر ستقدر بنحو قبمة 14 مليار جنيه، عن شهر آبريل وشهر مايو وشهر يونيو.

وبخصوص التبكير صرف معاشات أبريل لعام 2023، فإن تمون الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت أنه لن سيتم التبكير وسوف تصرف في مواعيدها.

وأشارت الهيئة القومية للمعاشات إلى أن يكون موعد صرف معاشات شهر أبريل لعام 2023 سوف تكون في يوم السبت الموافق يوم 1 من الشهر القادم.