الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد صرف معاش أبريل 2023 بالزيادة الجديدة 15%

موعد صرف معاش أبريل
موعد صرف معاش أبريل

موعد صرف معاش أبريل 2023 بالزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصحاب المعاشات للمتقاعدين عن العمل أو المستفيدين منها ومعاشات برنامج تكافل وكرامة ضمن مبادرة “حياة كريمة”، لرفع المستوى المعيشي للمواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية للمستهلكين خلال الآونة الأخيرة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

 

موعد صرف معاش أبريل 2023 بالزيادة

تصرف معاشات المتقاعدين عن العمل لبلوغ سن المعاش أو ضمن برنامج تكافل وكرامة بالزيادة المعلن عنها في الأسبوع الأول لشهر ابريل المقبل 2023 والتي والتي تصل إلى 15% بحد أدنى 300 جنيه لأصحاب معاشات هيئة التأمينات الاجتماعية والتي تصل لمعاشات برنامج تكافل وكرامة إلى 25% من قيمة الدعم المادي الشهري.

 

وتستعد كلا من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية و وزارة التضامن الاجتماعي لصرف المعاشات للمستحقين بالزيادة من خلال المنافذ الصرف المعلن عنها ليتمكن أصحاب المعاشات من الصرف في المواعيد المحددة لها.

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جدول مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بمكاتب البريد

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بعد الزيادة.. جدول صرف معاشات شهر أبريل 2023 لجميع الشرائح

 

جدول قبض معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة

وحددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن جدول لتنظيم صرف المعاشات للمتقاعدية عن العمل أو المستفيدين منها عن شهر ابريل المقبل لعام 2023 من منافذ الصرف المعتمدة (ماكينات البنوك، مكاتب هيئة البريد، ...) وهو كما يلي:-

الصرف لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه خلال يومي السبت والأحد الموافقين 1 و2 أبريل 2023.


الصرف لأصحاب المعاشات الأكثر من 1000 جنيه والأقل من 2000 جنيه خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 3 و4 أبريل 2023.


الصرف لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين 5 و 6 أبريل 2023.

 

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اقترب صرفها.. اعرف قيمة زيادة المعاش وجدول صرف معاشات شهر إبريل

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موعد صرف معاش شهر أبريل 2023

 

احسب الزيادة لأصحاب المعاشات شهر أبريل 2023


أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاش أبريل 2023 والجدول المنظم له حيث يتم الصرف وفقا للزيادة كما يلي:-

زيادة أصحاب المعاشات التي بلغت 1300 جنيه إلى 1495 جنيه شهريا.
زيادة أصحاب المعاشات التي بلغت 2300 جنيه إلى 2645 جنيه شهريا.
زيادة أصحاب المعاشات التي بلغت 3500 جنيه إلى 4025 جنيه شهريا.
زيادة أصحاب المعاشات التي بلغت 4300 جنيه إلى 4945 جنيه شهريا.
زيادة أصحاب المعاشات التي بلغت 5300 جنيه إلى 6095 جنيه شهريا.

زيادة أصحاب المعاشات التي بلغت 6500 جنيه إلى 7475 جنيه شهريا.
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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