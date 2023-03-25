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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

موعد صرف معاش شهر أبريل 2023

جريدة الدستور

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المعاشات على محرك البحث “جوجل” عن موعد صرف معاش شهر أبريل 2023، بعد الزيادة المقرر صرفها بداية من  يوم السبت الأول من أبريل والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنحو 15 % لجميع أصحاب المعاشات.

موعد صرف معاش شهر أبريل 2023 

وفي هذه السطور نستعرض تقرير به كل التفاصيل الكاملة والمعلومات موعد صرف معاش شهر أبريل 2023 وجدول مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بمكاتب البريد، وأبرز الخدمات التي يقدمها البريد للمواطنين وجدول بقيمة الزيادة المقرر صرفها مع المعاش.

جدول مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بمكاتب البريد

قسمت هيئة البريد المصري موعد صرف معاش شهر أبريل 2023 وفق جدول زمني لـ 4 فئات بالتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية للحد من التكدس والزحام بين المستفيدين، وتخفيف الضغط على العاملين في مكاتب البريد.

الفئة الأولى: يبدأ أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من ألف جنيه في صرف مستحقاتهم يومي السبت والأحد 1 و2 أبريل المقبل.

الفئة الثانية: يبدأ أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاش يتراوح ما بين ألف إلى ألفي جنيه خلال يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 أبريل.

الفئة الثالثة: يصرف أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاش شهري يتراوح ما بين ألفي إلى 3 آلاف جنيه، خلال يومي الأربعاء والخميس 5 و6 أبريل

الفئة الرابعة: أصحاب المعاشات الأكثر من 3 آلاف جنيه يصرفون مستحقاتهم خلال يومي  السبت والأحد 8 و 9 أبريل.

وخصصت الهيئة يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 أبريل، لصرف معاشات الأفراد الذين تخلفوا عن الصرف في الأيام المخصص لهم.

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موعد صرف معاش شهر أبريل 2023 

أعلنت الهيئة القومية للتأمين أن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات بقيمة 15 %  يبلغ نحو 11 مليون مواطن والتي تقدر تكلفة المعاشات شهريا بنحو 55 مليار جنيه .

جدول بقيمة الزيادة الجديدة بمعاش شهر أبريل 2023 كالاتي:

المعاش بقيمة 1300 جنيه يصل إلى 1495 جنيها.

المعاش 2300 جنيه يصل إلى 2645 جنيها.

المعاش بقيمة 3500 جنيه يصل إلى 4025 جنيها.

المعاش بقيمة 4300 جنيه يصل إلى 4945 جنيها.

معاش بقيمة 5000 جنيه يصل إلى 6095 جنيها.

معاش بقيمة 6500 جنيه يصل إلى 7475 جنيها.

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