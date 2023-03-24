السبت 25 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البريد: خصم 25% علي أسعار جميع الخدمات البريدية الداخلية

البريد المصري
البريد المصري

في إطار دعم خطط الدولة الهادفة الي تسهيل حصول  المواطنين علي الخدمات، وسعي البريد المصري نحو تقديم افضل الخدمات والمزايا للمواطنين، يقدم البريد المصري نسبة خصم 25 ٪ للعملاء من الافراد اعتبارًا من 26 مارس ولفترة محدوده، علي أسعار الخدمات البريدية الداخلية والتي تشمل "خدمة وصلها والبريد السريع و خدمة Easy box"، ويمكن الاستفادة من الخدمات المشار اليها من خلال جميع مكاتب البريد ومركز خدمة العملاء " call center  " و من خلال تطبيق الهاتف المحمول "وصلها".

ويأتي ذلك في اطار سعي البريد المصرى الدائم إلى التحسين المستمر فى جودة الخدمات وطرح مميزات تنافسية للخدمات البريدية واللوجستية بما يساهم في دعم وزيادة حجم التجارة الالكترونية في مصر، وتقديم افضل الخدمات لكافة المواطنين فى ربوع الوطن بمستوى عالى من الجودة وبأسعار تنافسية، عبر اكثر من 4300 مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية، الي جانب سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية.

الخدمات البريدية الداخلية البريد المصري أسعار خطط الدولة دعم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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