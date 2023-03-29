موعد صرف معاشات شهر إبريل 2023.. قيمة الزيادة لكل شريحة

مع قرب بدء شهر أبريل حرص المستفيدين من المعاشات، على معرفة موعد صرف معاشات شهر إبريل 2023 عبر جوجل، حيث قررت الهيئة القومية بالتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات شهر إبريل لعام 2023 بالزيادة الجديدة لكافة المستحقين في الدولة من يوم 1 إبريل 2023 القادم، عقب الإعلان عن زيادة المعاشات بنسبة حوالي 15% من ضمن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية.

موعد صرف معاشات شهر إبريل 2023

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير موعد صرف معاشات شهر إبريل 2023، وجدول الصرف، وقيمة زيادة المعاش.

ويبدأ صرف معاشات شهر إبريل لعام 2023 لأكثر من حوالي 11 مليون مواطن بالدولة ليوم 1 أبريل، وسيستمر صرف المعاشات إلى يوم 6 من إبريل 2023 في الشهر القادم.

جدول مواعيد صرف معاشات إبريل 2023

- صرف معاشات شهر أبريل للمستفيدين من الشريحة الأولى في يوم السبت 1 أبريل 2023، ويوم الأحد 2 أبريل 2023 لجميع أصحاب المعاش أقل من مبلغ 1000 جنيه.

- صرف معاشات شهر أبريل للمستفيدين من الشريحة الثانية في يوم الإثنين 3 إبريل 2023، والثلاثاء 4 من إبريل 2023 لأصحاب المعاشات بأكثر من مبلغ 1000 جنيه حتى 2000 جنيه.

- صرف معاشات شهر أبريل للمستفيدين من الشريحة الثالثة في يوم الأربعاء 5 إبريل 2023، والخميس 6 من إبريل 2023 لأصحاب المعاشات بأكثر من مبلغ 2000 حتى 3000 جنيه.

زيادة معاشات شهر إبريل لعام 2023

قرر رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة حوالي 15% لـ شهر إبريل وشهر مايو وشهر يونيو 2023، وستكون زيادة المعاش من المقرر أن ستصرف للمستحقين في الدولة المصرية بمبلغ 170 جنيها كحد أدنى، وقيمة 1635 جنيها كحد أقصى، وذلك يكون وفقاً لما أعلنت عنه الهيئة القومية بالتأمينات الاجتماعية.

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