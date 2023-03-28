أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6.. مي كساب تترجى إيمان العاصي للعثور على ابنها

طلبت النجمة مي كساب التي تجسد دور الزوجة الأولى للفنان محمد رمضان في أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6، من دلال زوجته الثانية التي تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي، مساعدتها في العثور على نجلها.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6

وقالت لها: "روحي أطلبي من أهلك وأساليهم إذا كان ابني عايش ولا ميت إنتي اللي تقدري تساعديني" لترد العاصي: "أهلي مش هيقولوا الحقيقة لأن ممكن يكونوا هما السبب وهما زعلانين على عيالنا سواء ابنك اللي اتخطف أو ابني اللي مات في بطني".

وانتهى صناع وأبطال مسلسل جعفر العمدة من تصوير كافة مشاهد المسلسل وذلك قبل حلول شهر رمضان الجاري ويعتبر هذا العمل أولى المسلسلات التي تغادر لوكيشن التصوير قبل حلول الشهر الكريم.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

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