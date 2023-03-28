الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 7.. علاء مرسي ينصب على مربوحة

مربوحة
مربوحة

ظهر الفنان علاء مرسي، مع تصاعد أحداث الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع كضيف شرف، وحاول التعرف على مربوحة زوجة الكبير الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي.

الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 7

وظهر الفنان علاء مرسي بشخصية فخري، مستورد لديه محلات بضائع ملابس أطقم، وتحدث بهذه الطريقة مع مربوحة بسبب رغبتها في شراء عدد من الأطقم من أحد المحال في المول الذي يسير فيه الزوجين الكبير ومربوحة.

وحاوّل مرسي الذي يلعب شخصية فخري استدراج مربوحة لمكان آخر بعيد عن المول الذي يوجد به الكبير بحجة أن لديه ملابس تهواها مربوحة "طقمة"، وبالفعل تتحرك معه.

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أحداث الحلقة السادسة 6 من مسلسل الكبير أوي7

أثار فيلم "آفاتار" رعب وخوف مربوحة بسبب قرب الشخصيات في الفيلم منها، وظلت مربوحة تصرخ بصوت مرتفع، وتطلب من الكبير زوجها الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي أن ينقذها، ويطلب مساعدة الغفر ليبعدوا عنها تلك الكائنات الغريبة التي تحاول الاقتراب منها.

وشعر الكبير بحرج شديد داخل قاعة السينما، ويحاول كتم صوتها وهي تحاول أن تستنجد بالآخرين قائلًة: "الحقوني يا ناس"، وأمسك الكبير بفمها وأجلسها رغمًا عنها قائلًا: "اقعدي هنا واسكتي قمسًا بالله اتاويكي".

أبطال مسلسل الكبير أوى 7

والجزء السابع من "الكبير أوي " بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

وعلى مدار 3 حلقات وهما الحلقتان الثالثة والرابعة والخامسة ظهرت الفنانة اللبنانية نور كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع لعام 2023.

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