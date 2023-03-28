مفاجآت جديدة في مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 6.. كيف سيقضي الكبير ومربوحة إجازتهما في مصر؟

ينتظر عشاق مسلسل الكبير أوي 7 عرض الحلقة السادسة لمعرفة ما سيمر به الكبير الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي وزوجته مربوحة التي تجسدها الفنانة رحمة أحمد أثناء تواجدهما في مصر، وتحديدًا - مربوحة - خاصًة أنها المرة الأولى لها.

وما سيحدث للكبير ومربوحة أثناء تواجدهما داخل مركب في النيل كما كانت تحلم وتطمح مربوحة أثناء تواجدها داخل المزرايطة طوّال حياتها، ورحلتها منذ الصغر التي كانت تقضيها في الورشة حتى أن تزوجت من الكبير أوي.

تتحوّل سفرية الكبير من العمل والاتفاق على الجرارات التي كان يتمني أن يحصل عليها للأرض التي يملكها في المزاريطة، إلى تحقيق التمرينات التي تحدثت عنها الطبيبة جميلة، استشاري العلاقات الزوجية، وتجسد شخصيتها الفنانة نور وممارستها على أرض الواقع في محاولة منهما لإنقاذ زواجهما الذي حدث له فتور بعد مرور ما يقرب من عام على مدة زواجهما.

وتصدر المسلسل الكبير أوي الجزء السابع محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا، بعد عرض أولى حلقاته ويبحث الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في البحث عن الأحداث الجديدة ومتابعتها.

أبطال وضيوف مسلسل الكبير أوي ٧

تجدر الإشارة إلى أن "الكبير أوي" الجزء السابع بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

وعلى مدار 3 حلقات وهما الحلقتان الثالثة والرابعة والخامسة ظهرت الفنانة اللبنانية نور كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع لعام 2023.