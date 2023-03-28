الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة الـ6 لـ«الكبير أوي7»..«آفاتار» يثير الرعب لدى «مربوحة» وتصرخ في السينما

الكبير أوي
الكبير أوي

ارتدت مربوحة التي تلعب شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، زوجة الكبير الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، نضارة الـ "3 D"  لمشاهدة فيلم "آفاتار" في السينما رفقة زوجها، ما أثار رعبها وخوفها من قرب الشخصيات في الفيلم منها.

 

وظلت مربوحة تصرخ بصوت مرتفع، وتطلب من الكبير زوجها الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي أن ينقذها، ويطلب مساعدة الغفر ليبعدوا عنها تلك الكائنات الغريبة التي تحاول الاقتراب منها.

 

وشعر الكبير الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي بحرج شديد داخل قاعة السينما، ويحاول كتم صوتها وهي تحاول أن تستنجد بالآخرين قائلًة: "الحقوني يا ناس"، وأمسك الكبير بفمها وأجسلها رغمًا عنها قائلًا: "اقعدي هنا واسكتي قمسًا بالله اتاويكي".

 

 

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي7

ويذهب كلٍ من الكبير وزوجته مربوحة ضمن أحداث الحلقة الخامسة إلى زيارة برج القاهرة، وتكون مربوحة سعيدة جدًا بهذه الزيارة على عكس الكبير الذي تملك منه الخوف بشدة، واكتشفت مربوحة أن الكبير يعاني من فوبيا المرتفعات.

 

وبعد انتهاء خروجة برج القاهرة، واستمتاع مربوحة بهذه الفسحة التي لطالما حلمت بها منذ أن كانت في المزاريطة، ذهبا سويًا إلى نهر النيل، لركوب مركب بالنيل، وتطلب مربوحة من الكبير السفر إلى مدينة الإسكندرية ولا تعلم الفرق بين النيل والبحر.

 

أبطال مسلسل الكبير أوى 7

والجزء السابع من "الكبير أوي " بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

 

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